谢聚峰：义务支教点亮山区孩子梦想（最美洛阳人 出彩新时代）

讲台上，义务支教教师谢聚峰讲得认认真真；讲台下，30余名学生听得津津有味……这是近日记者在偃师区府店镇第二初级中学九(3)班教室里看到的一幕。

谢聚峰在上课

人物简介

姓名：谢聚峰

职务：洛阳师范学院继续教育学院教师

最幸福的事儿：站在三尺讲台上给学生们上课

最渴望的事儿：用自己的见闻开阔学生们的眼界

讲台上，义务支教教师谢聚峰讲得认认真真；讲台下，30余名学生听得津津有味……这是近日记者在偃师区府店镇第二初级中学九(3)班教室里看到的一幕。

1976年出生的谢聚峰，是洛阳师范学院继续教育学院的一名教师。2017年5月，谢聚峰在府店镇第三初级中学做校长的同学给他打电话，邀请他去给学生们上一堂有关人生理想的课。作为土生土长的偃师人，他一口答应了。

当天，府店镇第三初级中学举行了一场迎接中考的宣誓活动。近百名学生渴望的眼神、铿锵的誓言，让谢聚峰很震撼，他觉得自己应该为家乡教育做点儿事。

谢聚峰决定利用业余时间回家乡支教。2017年5月的一天，谢聚峰走进府店镇第三初级中学的一间教室，开始了他的义务支教生涯。