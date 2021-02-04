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司机突发疾病 宜阳县辅警进行心肺复苏急救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.14 09:51

　　近日，宜阳县一名的哥在驾驶出租车途中，突然发病失去意识，并追尾前车。危急时刻，当地一名辅警立即上前施救，直到对方恢复意识。

　　崔玉宝是宜阳县公安局特巡警大队的一名辅警。3日下午，他和同事骑警用摩托车在宜阳县城红旗路上巡逻。18时30分，他们在路口等信号灯时，突然听到咚的一声，崔玉宝扭头发现，他旁边一辆白色轿车被一辆出租车追尾了。

　　“我们赶紧过去，这时，从出租车上下来俩乘客，他们说车上司机好像犯病了。”崔玉宝说，他拉开出租车副驾驶的车门发现，一名看上去约40岁的男司机仰面靠在驾驶座上，浑身抽搐，口吐白沫，嘴唇发紫。崔玉宝大声呼喊司机，但对方已经失去意识，没有任何回应。

　　见状，崔玉宝马上施救，他同事则拨打报警和急救电话，并负责疏导路口车辆。崔玉宝把出租车的窗户全部打开，以保持车内空气流通，接着去掐司机的人中。

　　见司机仍没有苏醒的迹象，且呼吸越来越微弱，崔玉宝又开始对他进行心肺复苏抢救。一下、两下、三下……经过六七分钟的抢救，司机终于醒来，并逐渐恢复了意识，崔玉宝则累得额头冒汗，胳膊和手腕也按得生疼。

　　随后，急救人员和交警赶到现场。“急救人员详细检查了司机的身体情况，并询问了他的病史，推测他可能因为前一天晚上熬夜诱发了疾病。”崔玉宝说，他们和急救人员都建议司机到医院接受进一步检查，但对方说自己处理完交通事故后，会自行前往。见出租车司机没有大碍，崔玉宝和同事离开了现场，继续巡逻。

　　“我曾参加过急救培训，没想到派上用场了，希望那名出租车司机早日恢复健康。”崔玉宝说。(记者 郭秩铭 通讯员 赵利军 靳金格)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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