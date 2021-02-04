免费赏！这片花海邀您“打卡”

近日，洛龙区香溢南山牡丹文化生态产业园内，连片盛开的芍药与蓝天、绿树、村庄构成了一幅动人的生态画卷。

近日，洛龙区香溢南山牡丹文化生态产业园内，连片盛开的芍药与蓝天、绿树、村庄构成了一幅动人的生态画卷。

香溢南山牡丹文化生态产业园位于洛龙区王城大道李屯特大桥南路西，总面积300亩，园中种植牡丹100亩、芍药150亩，是集观光、休闲、文化等于一体的牡丹生态文化公园。目前，园区一期已种植牡丹100余个品种、芍药50余个品种，其中20万株芍药是从荷兰引进的新品种。

该园免费向游客开放，园内盛开的芍药以莎拉、弗莱明博士等晚开品种为主。漫步园中，“高地花海”美景让人陶醉，阵阵花香让人心旷神怡，非常适合周末前往。

下一步，洛龙区将结合这里有利的区位优势和独特的生态优势，将该园逐步打造成为既有牡丹芍药观赏，又有非物质文化遗产展演的近郊旅游新地标。（记者 张人杰 通讯员 谢芳 文/图）