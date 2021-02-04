中国（洛阳）工业设计产业技术发展大会召开

昨日，中国(洛阳)工业设计产业技术发展大会在我市召开，专家学者齐聚一堂，共话产业发展。会上，5家知名工业设计企业与我市企业签订协议，后续将开展合作，加速助力洛阳打造“工业设计之都”。
昨日，中国(洛阳)工业设计产业技术发展大会在我市召开，专家学者齐聚一堂，共话产业发展。会上，5家知名工业设计企业与我市企业签订协议，后续将开展合作，加速助力洛阳打造“工业设计之都”。
昨日，中国(洛阳)工业设计产业技术发展大会在我市召开，专家学者齐聚一堂，共话产业发展。会上，5家知名工业设计企业与我市企业签订协议，后续将开展合作，加速助力洛阳打造“工业设计之都”。
此次大会由省科协、市政府主办，市科协、清洛基地承办，旨在推动洛阳本地企业与国际工业设计企业合作，对接国内国际创新资源，加快引进落地一批先进的工业设计项目成果。
会上，北京拉酷网络科技有限公司等5家工业设计“大咖”与清洛基地、洛阳康贝生物工程等我市企业现场签约，后续将积极合作，将我市的文化底蕴与产业基础进行深度融合，以工业设计助力产业转型升级，为洛阳制造业高质量发展持续赋能。
中国工业设计协会副会长、北京工业设计促进会理事长陈冬亮，清华大学美术学院副院长赵超等国内知名工业设计领域专家，以主题报告、圆桌论坛等形式，围绕工业设计相关主题进行分享。
市政协副主席任丽君等参加活动。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
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