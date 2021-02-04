全市老旧小区组团连片改造完成既定节点目标任务

12日至13日召开的2021年第二季度全市老旧小区组团连片改造工作观摩督导推进会透露，全市老旧小区组团连片改造项目开工率已超80%，完成既定节点目标任务。

12日至13日召开的2021年第二季度全市老旧小区组团连片改造工作观摩督导推进会透露，全市老旧小区组团连片改造项目开工率已超80%，完成既定节点目标任务。

市委常委、市政府党组成员魏建平带队实地观摩并在推进会上讲话。他指出，今年市委、市政府把城市有机更新、老旧小区改造作为城市建设的重中之重，不仅是重大民生工程更是重要政治责任，各有关部门要进一步提升站位、认清形势，切实增强做好老旧小区改造工作的责任感紧迫感。要进一步聚焦任务要求，严控节点标准，强化规划引领和组团连片改造的理念，拓展资金筹措渠道，精准实施城市有机更新，推动城市高质量发展。要进一步强化责任落实，认真落实市委、市政府“马路办公”要求，强化部门配合联动，加强政策宣传解读和引导，落实督导指导各项制度要求，确保老旧小区改造工作落实落细。

与会人员实地观摩了洛龙区关林片区、伊川县书院路片区、宜阳县锦山家园片区、新安县慕容大街党校片区、孟津区桂花中路片区、偃师区祥和巷片区、西工区西工兵营片区。新安县、洛龙区、洛阳北控水务集团、国家开发银行河南省分行在会上作了交流发言。

截至4月底，全市老旧小区组团连片改造年度任务76个片区已开工61个，涉及居民70621户；已竣工1个片区，涉及居民958户。（记者 何奕儒 通讯员 张广兴）