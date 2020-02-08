文化送基层 颂歌献给党

13日下午，市总工会“中国梦·劳动美·颂歌献给党”文艺演出走进洛龙区一家企业，为广大职工送去了一场丰富多彩的文化艺术盛宴。
13日下午，市总工会“中国梦·劳动美·颂歌献给党”文艺演出走进洛龙区一家企业，为广大职工送去了一场丰富多彩的文化艺术盛宴。
13日下午，市总工会“中国梦·劳动美·颂歌献给党”文艺演出走进洛龙区一家企业，为广大职工送去了一场丰富多彩的文化艺术盛宴。
在演出中，《咱们工人有力量》《没有共产党就没有新中国》《红旗飘飘》等节目紧扣时代主题，用艺术的语言，聚焦中国梦、讴歌劳动美，充分展示了广大职工昂扬向上的精神风貌。(记者 李冰 通讯员 张娅娣 张俊望 摄)
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