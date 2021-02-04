洛阳市人大常委会党组（扩大）会议召开

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、文章和指示精神，学习了《中国共产党组织处理规定(试行)》《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，传达了市委近期主要会议精神。会议还听取了省人大预算联网监督工作会议精神汇报和关于建立“洛阳都市圈五市人大工作联动机制”情况的汇报，研究部署相关工作。

会议强调，要进一步提高站位、加强政治学习，推动党史学习教育持续深化，将党史学习教育与推进市人大常委会重点工作、加强市人大常委会及其机关党的建设相结合，推动人大各项工作开创新局面，以优异成绩庆祝建党100周年。要用好人大立法、监督、重大事项决定等法定职能，编制好黄河战略规划体系，做好黄河流域生态保护和高质量发展“大文章”。要围绕中心服务大局，积极助力推动全市重大项目建设，谋划开展一批视察调研活动；近期着力开展场域经济综合调研，撰写一批有内容、有分量的调研报告，为市委统筹谋划、打造、整合、利用好各类场域，推动实施“97193”合理有效投资行动计划，实现场域数量更多、层次更高、质量更好、磁力更强提供意见建议。要落实责任倒排工期，认真抓好市委巡察反馈问题整改工作，以对巡察反馈问题的整改作为人大工作提升的新起点，更加严格、更加科学地做好市人大常委会机关的各项工作。（记者 郭飞飞 通讯员 何燕）