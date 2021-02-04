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省第三驻点指导组下沉洛阳各县（区）调研指导政法队伍教育整顿工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.14 08:46

　　10日至12日，省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜，副组长耿景智、倪玮分别带队下沉我市各县(区)，围绕个人自查、谈心谈话、顽瘴痼疾整治、问题线索核查、组织查处、重点案件督办等情况进行调研指导，推动查纠整改环节各项工作走深走实。

　　省第三驻点指导组分7个工作组、两批次到14个县(区)的40个基层政法单位进行督导，召开汇报会、座谈会30场次，与县(区)党委书记、纪委书记、政法委书记和法院、检察院、公安局、司法局主要负责人，以及部分乡镇党委书记进行个别谈话87人次，与126名基层政法干警进行座谈交流，督办重点案件19件，对取得的成绩给予肯定，并指出存在的问题、提出指导意见。

　　针对下一步工作，黄庚倜强调，要强化思想认识，充分认识开展政法队伍教育整顿的重大意义，通过教育整顿引导广大政法干警筑牢政治忠诚、转变纪律作风、增强素质能力、提升执法司法公信力。要强化责任落实，各级各部门要扛牢政治责任，县(区)党委要落实好主体责任，政法单位要落实好直接责任，成员单位要落实好协同责任，各级一把手要亲自谋划、亲自部署，落实好各项措施。要强化组织查处，牢固树立“刀刃向内、刮骨疗毒、自我革命”意识，查处通报一批典型案例，形成震慑，见到成效。要强化政策兑现、顽瘴痼疾整治，梳理本单位顽瘴痼疾突出问题，制定专项整治措施，边查边改边治边建，及时向社会公布整治情况，接受群众评判。要强化为民办实事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题。要强化正面宣传，大力宣传教育整顿的举措成效和政法英模先进事迹，向社会展现政法队伍的新面貌新气象。要强化从优待警措施落实，切实关心干警生活和身心健康，保障干警依法履职、安心履职，提升队伍凝聚力、战斗力。（记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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