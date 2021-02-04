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今日洛阳阴天有阵雨或雷阵雨 局地中雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.14 09:11
近日，在洛龙区太康路，盛开的月季花成为一道靓丽的风景线

西溪游园花儿竞放

兴洛湖公园夏花绚烂

　　昨日，洛阳的天气丰富多彩，上午多云，下午阴天，傍晚起风，夜里下雨。

　　这场下雨“大戏”今天才算正式开演，一直到16日雨水才会逐渐停止，转为多云天气，其间，阵雨、雷阵雨、大到暴雨、雷暴、大风都可能出现，真有“一次下个够”的意思。

　　根据最新气象资料分析，短期内受高空槽前西南气流和地面冷空气共同影响，预计今天我市阴天有阵雨或雷阵雨，局地中雨，偏东风3级左右，气温19℃到26℃；明天阴天有中阵雨，局部暴雨，偏东风3级左右，气温18℃到25℃。

　　此次降水过程范围广、强度大，洛阳局部地区还可能出现强降水等强对流天气，对这种天气的预测属于世界性难题，因为它突发性强、生命史短、局地性强，行踪不定。有的强对流天气，从发生、发展到消散只有一两个小时甚至几十分钟，水平尺度只有几十公里甚至几公里，“捕捉”难度较大，这也是气象部门在发布预警时，常把雷雨大风等强对流天气定位到“局部地区”的原因。

　　不过，咱们洛阳有一部双偏振雷达，这种雷达整个河南省只有两部，是气象部门预测强对流天气的“秘密武器”。它可谓“千里眼”，探测半径230公里，西达陕西渭南，东至开封，只需6分钟就可以完成一次全方位扫描，能准确捕捉强对流天气的强度、位置及移动变化，帮助气象部门提高监测和预警的精准度。

　　市气象台提醒，春夏之交，正是强对流天气的活跃期，大家要多关注短时临近预报、预警，尽量避免在强对流天气发生时段外出。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博/文 记者 张光辉 刘冰/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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