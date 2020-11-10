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洛阳今年要创建10个市级节水型小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.14 09:12

　　今年是全国城市节约用水宣传周活动开展30周年，今年的宣传周活动时间为5月9日至15日，主题为“贯彻新发展理念，建设节水型城市”。13日，记者从市水利局水资源管理科(市节水办)了解到，洛阳作为缺水型城市，将开展好国家节水型城市创建工作。

涧西污水处理厂(市节水办提供)

　　洛阳为缺水型城市，属资源型缺水地区

　　眼下，我市城市区洛河两岸杨柳依依，河中碧波荡漾、水鸟嬉戏，城市如在画中。很少有人了解，我市是否缺水。

　　“洛阳市区有黄河、洛河、伊河、瀍河、涧河等多条河流，但是，洛阳为缺水型城市，属资源型缺水地区。”市水利局水资源管理科相关负责人说。

　　该负责人介绍，我市地跨黄河、淮河、长江三大流域，多年平均降雨量700毫米，年均水资源总量28亿立方米，可开发利用量16亿立方米；人均水资源占有量400立方米，不足全国人均水资源占有量的1/5，属水资源短缺地区，且时空分布不均。根据缺水类型划分标准，我市属于资源型缺水地区。

　　目前，全市实际年用水量14.12亿立方米，预计到2030年需水总量达18亿立方米，届时即使地方可利用水资源全部开发利用，仍有近2亿立方米水资源缺口需通过完善水资源配置体系、实现水资源综合调控等加以解决，水资源短缺问题已成为制约我市经济社会健康发展的一大因素。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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