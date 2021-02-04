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见行见效“办实事”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.14 08:42

　　在洛宁县陈吴乡金山庙村，社保工作人员上门激活社保卡，让82岁老人朱怀友不出村领上养老金；在洛龙区李楼镇太平村，村委会大院里开起“露天会议”，村民提出的路灯不亮、路口监控等问题提上工作日程……连日来，各地广泛开展“我为群众办实事”实践活动，用情用力解决好群众的“急难愁盼”问题，成为全市党史学习教育的新气象。

　　百年党史，就是一部真抓实干、务实为民的历史。无论是干革命、搞建设、抓改革，还是战洪水、抗地震、控疫情，我们党一路攻坚克难，一心为民造福，将“江山就是人民，人民就是江山”写在历史深处。作为这次学习教育的规定动作，开展“我为群众办实事”实践活动，就是要通过“学史力行”，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，同解决实际问题结合起来，以学促行、以行践学。

　　“民有所呼，我必有应”，不仅是理念，更是行动。自党史学习教育开展以来，从洛龙区开展“九个一”大走访，小到一个小区的停车位、充电桩，大到一家企业的融资难、招工难，都得到及时回应解决，到涧西区精准服务辖区居民需求，提供政策咨询、义诊等多种志愿服务，一揽子解决居民操心事烦心事……这些实实在在的举措，成为全市上下为民办实事的生动缩影。

　　群众利益无小事，一枝一叶总关情。“我为群众办实事”，每名党员干部都要发挥好示范带头作用，坚持目标导向，突出问题导向，注重实际效果，完成一批重点任务，落地一批重大项目，提升一批场域载体，解决一批民生问题，办好一批民生实事，健全一批制度机制，真正让人民群众有更多的获得感幸福感。

　　学党史重“学”更重“践”，办实事重“行”更重“效”。牢记为人民服务根本宗旨，永葆对人民的赤子之心，既在行动上“站得出来”，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、推动“七个有所”实现新突破等，把办实事的切入点着力点找准找实，也在落实上“沉得下去”，从最困难的群众入手，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，把实事做好、好事做实，做到群众的心坎上，我们就能以“见行见效”推动党史学习教育走深走实。(郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩]
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