夏季到来 这些消防安全知识要知道

夏季气温高，火灾隐患多。昨日，记者从市消防救援支队获悉，本月，市消防救援支队开展火灾警示宣传教育月活动，将在全社会掀起消防宣传教育热潮，确保全市消防安全形势持续稳定。

夏季气温高，火灾隐患多。昨日，记者从市消防救援支队获悉，本月，市消防救援支队开展火灾警示宣传教育月活动，将在全社会掀起消防宣传教育热潮，确保全市消防安全形势持续稳定。

市消防救援支队相关负责人介绍，在全市火灾警示宣传教育月活动中，他们将充分利用媒体平台宣传消防安全，并分类制作学校、企业、家庭等类消防安全课件，组织成立消防志愿宣传团，深入校园、小区、商场、车站、机场、公园、网红景点，通过多种方式广泛开展宣传。

此外，消防救援部门将梳理民政、教育、卫健、商务、文旅、住建、文物、交通、粮食和物资储备、石油化工等十大重点行业领域近年典型火灾事故案例，剖析火灾原因，编制案例汇编，对相关行业开展警示教育。对于存在典型违法行为和严重火灾隐患的单位、场所，消防救援部门将通过媒体曝光，倒逼火灾隐患整改，确保消防安全。

根据夏季火灾特点和原因，市消防救援部门提醒，应注意以下这些方面。

预防电气火灾

随着夏季的到来，空调、冰箱、冰柜等用电设备大量增加，电气设备线路超负荷运转，电源绝缘皮损坏造成短路打火，或电器的电动机进水受潮，使绝缘强度降低，发生短路烧毁电机着火等。

预防汽车火灾

汽车使用时间过长，电源线路老化易发生短路，汽车超负荷装载，造成发动机温度升高，加上天气炎热，发动机通风设备不好，易引起汽车自燃。尽量别在汽车内放香水、酒精、打火机等物品，暴晒易引发火灾。