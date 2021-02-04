围绕厚植特色优势精准发力——四论确保“十四五”新征程迈好第一步、见到新气象

百舸争流新征程，特色是各地最核心的比较优势。

百舸争流新征程，特色是各地最核心的比较优势。

围绕厚植特色优势精准发力，市委书记李亚在一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会上强调，要持续提升城镇综合承载力，持续推动文化繁荣兴盛，持续加强生态文明建设。

“三个持续”，从不同维度传递出一个信号，就是要在开局“十四五”、奋进新征程中，让特色更“特”、优势更“优”，在一以贯之中折射出洛阳应有的“发展自信”。

有人说，如果把“新征程”比作百川东流的征途，“高质量”是贯穿始终的灯塔，那么，各地的发展就如同千帆竞发的航船。正如习近平总书记强调的那样，“要根据各地区的条件，走合理分工、优化发展的路子”，每个城市区域位置不同、资源禀赋不同、发展条件不同，找准自己的“比较优势”，因地制宜、遭时为法，才能把长板拉得更“长”。

在许多人心目中，洛阳本身就是一个“独一无二”的存在，尤其在历史、文化、生态、工业等方面，更是有着“天赋异禀”的不同。这些年，我们更加注重彰显自身特色，在生态保护治理、综合交通体系建设、公共服务提升等方面下大功夫，使得洛阳以更鲜明的颜值与气质，为更多人所熟知。也正因此，我们扩大了比较优势，破解了发展难题，激活了发展潜能，走出了一条富有洛阳特色的高质量发展之路。

今年伊始，市委统筹“两个大局”，结合洛阳实际，作出“四期碰头”的形势判断，这是“十四五”洛阳发展必须面对的“时与势”，而“特色优势彰显期”，正是其中至关重要的一个方面。春节过后，沿着这样的清晰判断，从全面实施城市有机更新、扎实推进老旧小区改造，到优化营商环境、建设场域载体，一次次调研，一次次会议，一次次部署，其中最为关键、反复强调的一点，就是要厚植特色优势，持续打好特色牌、夯实优势路，形成城市更强的核心竞争力。

然而，特色并不总是优势。就拿生态方面讲，碳达峰、碳中和等资源约束政策，对每个地方都一样，既是刚性约束，也是倒逼机制。而对于洛阳这样一个素有“中原水塔”“北方水城”“形势甲于天下”之称的生态之城而言，读懂了、抓住了，就是一种机遇，就能不断厚植生态优势，走好绿色发展之路。相反，如果不明就里，不能在抢抓机遇中顺势而上，一些原有优势就会弱化甚至被超越。

一句话，特色就是生产力，厚植特色就是厚植竞争力。

具体而言，持续提升城镇综合承载力，就要扎实推进国土空间总体规划编制工作，加快推进重大交通基础设施、重点公共服务项目建设，深入推动“五项治理”，将城市精细化管理落到实处；持续推动文化繁荣兴盛，就要推动“东方博物馆之都”规模质量“双提升”，不断放大“两节一会一论坛”文旅品牌效应，加快打造国际文化旅游名城和国际人文交往中心；持续加强生态文明建设，就要以降碳为重点战略方向，以黄河流域生态保护治理为牵引，持续实施“五大行动”，加快推进“四大结构调整”，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型。

找到与众不同的“气质”，放大独一无二的“价值”，才有卓尔不群的“城长”。围绕“特色”做文章，在“优”字上下功夫，我们就有底气在迈好第一步中“让洛阳更洛阳”。（洛平）