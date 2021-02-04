洛阳都市圈统筹推进文化遗产连片整体性保护展示和传承利用

作为中华文明重要发祥地，洛阳都市圈各地在地域上山水相依，人文历史一脉相承，密集分布的各类历史文化遗存，彰显出厚重的历史文化底蕴。按照“三区一中心一枢纽”的战略定位，洛阳都市圈将重点打造文化保护传承弘扬核心区，加强区域文化资源系统性研究保护，统筹推进文化遗产连片整体性保护展示和传承利用。

应天门遗址博物馆

作为中华文明重要发祥地，洛阳都市圈各地在地域上山水相依，人文历史一脉相承，密集分布的各类历史文化遗存，彰显出厚重的历史文化底蕴。按照“三区一中心一枢纽”的战略定位，洛阳都市圈将重点打造文化保护传承弘扬核心区，加强区域文化资源系统性研究保护，统筹推进文化遗产连片整体性保护展示和传承利用。

合作交流 联手烹制“文化大餐”

三门峡的仰韶文化彩陶罐、平顶山的西周应侯铜匜、济源的汉代复釉陶骑士俑、焦作的汉代五层彩绘陶仓楼、洛阳的唐三彩骆驼……昨日，在位于洛阳博物馆二楼的临展厅内，琳琅满目的各地文物，吸引了不少游客驻足欣赏。

游客在观赏三彩骆驼

这是正在展出的“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”，据不完全统计，截至13日，该展览参观人数已达15.5万人次。展览精选洛阳博物馆、平顶山博物馆、焦作市博物馆、三门峡市博物馆、三门峡虢国博物馆、南阳市博物馆、济源市博物馆、巩义市博物馆等7个城市8家博物馆的160件(组)文物精品，通过“地域蹁跹山水共舞”“文脉锦绣华柯星耀”“诗与远方谱绘华章”三大篇章，溯古及今，以河洛文化为纽带串联起洛阳都市圈内丰厚的历史文化遗产。

“一个展览就能了解河洛文化在几个城市的文脉传承，特别棒！”文史爱好者孟端专程从郑州赶来看展，走进展厅，他连连赞叹“不虚此行”。

奔腾不息的黄河从洛阳都市圈穿过，串联起一条传承千年的历史文脉。如何让历史文脉融入都市圈建设，更好地传承弘扬？洛阳都市圈发展规划提出，要充分发挥文化资源富集优势，深入挖掘黄河文化的精神内核和时代价值，增强传统文化的可感知性，提升本土文化的国际知名度和影响力。

“‘河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展’是我们与兄弟城市文博机构联手烹制的‘文化大餐’，是加强各地文化交流合作的一次探索和实践。”市文物局相关负责人表示，下一步，类似的交流合作将进一步加强，我市将不断创新展示形式，丰富互动体验，让更多优秀的传统文化看得见、摸得着。