洛阳市自然资源和规划局：高标准编制国土空间规划 引领洛阳都市圈建设

科学编制国土空间规划，引领洛阳都市圈建设。《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》正式发布以来，洛阳市自然资源和规划局作为全市规划和要素保障部门，深感责任重大，围绕都市圈国土空间规划编制、城市轨道线网规划、都市圈重大项目服务保障、高标准做好历史文化保护与城市设计等方面重点发力，为做好洛阳都市圈发展谋篇布局提供自然资源规划服务和要素保障。

科学编制国土空间规划，引领洛阳都市圈建设。《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》正式发布以来，洛阳市自然资源和规划局作为全市规划和要素保障部门，深感责任重大，围绕都市圈国土空间规划编制、城市轨道线网规划、都市圈重大项目服务保障、高标准做好历史文化保护与城市设计等方面重点发力，为做好洛阳都市圈发展谋篇布局提供自然资源规划服务和要素保障。

加快推进编制工作，做好洛阳都市圈国土空间布局

“我们多次积极向省自然资源厅沟通汇报，安排专人负责洛阳都市圈规划协调工作。”13日，市自然资源和规划局相关负责人说。

为了高标准推进《洛阳都市圈国土空间规划》编制工作，3月至4月，市自然资源和规划局相关人员带领编制单位分别赴渑池、义马、孟州、汝州、济源对接收集都市圈基础资料，加快洛阳都市圈国土空间规划进程。下一步，该局将充分做好和省级国土空间总体规划的衔接，确保规划高质量完成，为洛阳都市圈发展做好国土空间布局。

在城市轨道线网规划编制过程中，我市依据洛阳都市圈规划，提升中心城区及孟津、偃师等轨道线网密度，增加了连接吉利、济源、孟州、偃师、巩义、伊川、汝州、汝阳、义马、渑池、宜阳、新安等紧密圈区域的市域快轨，并与郑州市域轨道交通进行衔接，形成以极核区为中心、多向辐射的都市圈轨道交通网。配合市交通部门做好“五横五纵三环”高速网、“六横四纵”国省道公路网、“一环线六放射”快速路网规划工作。