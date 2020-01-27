洛阳首个婚姻家庭辅导站成立 市民可免费享五类情感咨询服务【视频】

13日上午，西工区民政局与市婚姻家庭咨询师协会的签约仪式，在西工区婚姻登记处举行。这不仅标志着我市首个婚姻家庭辅导站成立，还意味着今后市民可免费享受包括婚前辅导在内的五类情感咨询服务。

13日上午，西工区民政局与市婚姻家庭咨询师协会的签约仪式，在西工区婚姻登记处举行。这不仅标志着我市首个婚姻家庭辅导站成立，还意味着今后市民可免费享受包括婚前辅导在内的五类情感咨询服务。

我市首个婚姻家庭辅导站“落户”西工区婚姻登记处

活动现场，随着签约仪式的完成，标志着我市首个婚姻家庭辅导站正式“落户”西工区婚姻登记处。这也就是说，自即日起，市婚姻家庭咨询师协会将在西工区婚姻登记处专门设立情感咨询室，专业解答家庭婚姻纠纷等相关问题。

市婚姻家庭咨询师协会代表张素霞告诉记者，他们派出的这支队伍20余人，由婚姻家庭咨询师、心理咨询师、社工师和律师组成，具体说来可为市民提供婚前辅导、婚姻关系辅导、家庭关系辅导、离婚调试辅导和情感问题分析五类服务。

“这是我市乃至我省的首家婚姻家庭辅导站。”市民政局相关负责人表示，婚姻家庭辅导站的建立，是我市多措并举开展婚姻家庭辅导工作的创新探索。