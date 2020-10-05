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新建、改造13处场馆！洛阳市第十四届运动会场馆建设改造基本就绪【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.13 19:58

　　洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称市运会)将于今年秋季在宜阳县举行，其中前期比赛有望于6月打响。 13日，洛报融媒记者从赛事组委会获悉，相关场馆的建设改造工程已基本就绪，赛事保障等工作有序推进，将为广大市民提供一场精彩的体育盛宴。

宜阳县体育中心体育场

　　看场馆：新建、改造13处场馆，满足比赛要求

　　作为全市规格最高、规模最大、水平最高的综合性运动会，洛阳市运动会已成功举办了13届，今年是首次在县区举办，也是对洛阳近年来不断完善基层“一场两馆建设”，加大健身设施供给工作的一次检阅。

　　据赛事组委会有关负责人介绍，本届市运会分为三个组别，设35个大项875个小项。除射击、射箭等个别项目在洛阳市区举办，其余赛事均在宜阳举行。

　　13日中午，在宜阳县体育中心，当地群众正在跑步锻炼。作为本届市运会主体育场和开幕式举办地，宜阳县体育中心体育场总建筑面积达1.4万平方米，包括一个标准足球场和400米环形跑道，可容纳10000名观众的看台。市运会期间，该体育场将举办足球、田径等赛事。

　　距离体育场不远是外观为花瓣造型的宜阳县体育中心体育馆。该体育馆总建筑面积2.2万平方米，为三层结构。其中，一层为游泳馆，设有标准游泳池和8条50米标准泳道，可容纳1516名观众观赛。体育馆的二层部分设置标准篮球场和羽毛球场，可容纳3056名观众。为满足市运会比赛需求，目前上述两个场馆已进行了改造提升。

水上运动基地

　　据悉，除宜阳县体育中心外，市运会期间，宜阳县凤凰岭生态体育公园、宜阳县体育公园以及当地部分学校和大型企业的体育场馆也将承担相关赛事活动。

　　宜阳县体育局有关负责人介绍，为保障市运会顺利举办，宜阳县今年新建、改造13处场馆，截至目前，已建成3个5人制足球场、2个网球场、2个门球场，改造2个网球场以及羽毛球场、轮滑场、乒乓球场。这些新建、改建场馆不仅能满足比赛需要，还能兼顾训练和全民健身需要，赛事结束后，各场馆将继续发挥服务功能。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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