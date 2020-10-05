设立异地航站楼、开建济源至新安高速……洛阳济源深度融合又有重磅举措！

13日，济源党政考察团一行来到洛阳，签订推动洛阳济源深度融合发展合作备忘录。

13日，济源党政考察团一行来到洛阳，签订推动洛阳济源深度融合发展合作备忘录。

规划建设洛阳都市圈，是河南省委省政府顺应区域协调发展规律，从国家战略、河南大局出发作出的重大决策部署，体现了对包括洛阳、济源在内的相关城市近年发展成绩的认可与肯定。此次合作，是双方在去年9月签订洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议的基础上，对前期33项洛济深度融合内容的再丰富、再提升。

记者了解到，下一步，洛阳济源将在前期洛济深度融合发展基础上，进一步细化实化了规划、基础设施、产业、文旅、公共服务、生态等6大领域的融合发展举措，确保洛济深度融合发展措施大头落地、新增合作事项接续发展。

统筹规划引领：完善洛济融合发展规划体系

下一步，洛阳济源深度融合发展将进一步强化规划引领，综合洛阳、济源实际以及与周边区域关系，在今年年底前，共同编制完成洛济深度融合发展规划。

同时，双方也将积极推进“多规合一”，加强洛阳、济源两地的国土空间规划、“十四五”专项发展规划等各类规划的协同衔接，制定统一技术标准、实施细则，形成统一、协同、科学、高效的空间规划体系，年底前完成有关专项规划的编制工作。

基础互联互通：设立异地航站楼、开建济源至新安高速

在铁路联通方面，将积极加快呼南高铁焦作经济源、洛阳至平顶山项目的前期工作，力争年底前开工建设。同时，积极推进洛阳市域铁路S1线一期建设工程(洛阳—济源段)规划建设，尽快完成前期工作，争取年底前开工建设。

在公路联通方面，今年上半年将开工建设济源至新安高速、小浪底港航基础设施项目，年底前开工建设240省道济洛快速通道，推动208国道黄河公路特大桥与呼南高铁跨黄河桥合并建设公铁两用桥。

在航空联通方面，将推动设立洛阳机场的济源异地航站楼。在交通惠民上，将落实济源7座及以下机动车往返洛阳免收高速公路通行费政策。

此外，按照计划，两地还将共同高标准打造沿黄生态廊道，建成投用黄河南岸生态廊道。

产业协同发展：加快洛济高端石化产业带建设

洛阳济源将共同谋划实施洛济石化合作项目，加快洛济高端石化产业带建设；组建两地装备制造业产业联盟和产业相关领域技术创新联盟，探索举办科创成果直通车活动；推动济源符合条件的优质产业项目使用洛阳先进制造业高质量发展基金。

下一步，两地将以产业链、创新链为基础，强化科技交流、创新资源共享、创新成果转化、创新政策联动。开展“洛阳高新—孟津—孟州—济源”科创走廊建设，打造科技创新高地，并将支持济源企业入驻洛阳综合保税区，推动洛阳高新区与济源虎岭高新区园区合作，促进双方在资源整合、产业提升等方面协同发展、互利共赢。

文旅联动合作：共同做好沿黄河文旅开发 共推精品旅游项目

在文化传承弘扬上，洛阳济源将充分发挥“华夏文明之源城市文化旅游推广联盟”作用，共同打造王屋山—小浪底—龙门石窟、王屋山—黄河三峡—黛眉山、黄河三峡—黛眉山—青要山等精品旅游线路，着力推出“赏洛阳牡丹、游龙门石窟、泡济源温泉、戏五龙猕猴”“参佛白马寺、问道王屋山”等特色项目。

在旅游项目建设上，将以小浪底景区5A级创建为重点，在沿黄河文旅项目开发、水上航线开通等方面积极谋划合作，研究实施环小浪底库区旅游公路项目，打造洛济沿黄旅游产业带；共同做好王屋山—黛眉山世界地质公园复审。

在旅游服务提升方面，将扩大洛阳都市圈旅游年票覆盖范围，探索将住宿、餐饮、娱乐、购物等服务措施纳入服务范围，进一步提升惠民水平；积极推动两地共享优质研学旅行资源，规划区域间的研学旅行精品线路，实现中小学生研学旅行基地之间的互认共享。

生态共保共治：加强小浪底沿线生态环境综合治理

洛阳济源地处黄河沿岸，两地将围绕黄河流域生态治理保护，共同编制山水林田湖草系统治理规划，争取纳入国家规划。全面加强黄河流域环境综合治理，完成黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要及专项规划编制，实施黄河湿地国家级自然保护区(孟津段)生态恢复与保护等工程；加强小浪底沿线生态环境综合治理，加快建设西霞院水利枢纽输水及灌区工程，开工建设西霞院水库水环境综合治理工程，形成黄河南北岸连片保护发展，共建小浪底生态区。

在生态环境保护上，两地还将以建设环保智慧平台、环境应急物资储备库等为依托，将两地环保监测数据纳入智慧监管平台，实现共建共享共治。

此外，洛阳还将与济源建立完善生态环境联防联控工作机制，共建危险废物物联网监控系统，完善重大环境风险研判、评估、决策、防控协同机制，提高突发环境事件的应急处置能力。

公共服务共享：政府服务连通互认 推进异地就医联网结算

在政务服务上，洛阳和济源将建立两地政务服务连通互认工作机制，开展全省政务服务“全豫通办”试点工作，力争年底前实现100项政务服务事项洛阳都市圈通办。

在教育服务上，将支持河南科技大学与济源职业技术学院深化合作；推动洛阳大学城、济源产教融合园区等教育项目建设；加强新安县职业高级中学与济源市中等专业学校交流合作，积极举办洛阳都市圈城市中等职业学校技能大赛。

在医疗服务上，推动洛阳三级甲等医院开辟特殊疾病门诊、危重症患者就医“绿色通道”，方便济源患者来洛就医；推进实施两地异地就医联网结算，开展医药集中带量采购，降低药品和耗材价格；积极引进洛阳医疗机构优质资源，为济源市妇幼保健院提供深度帮扶及技术支撑；推动两地疾控中心实验室合作共建，完善两地血液应急调剂机制。

在应急管理方面，将加快豫西地区联防联控指挥平台(洛阳市应急指挥平台)、豫西地区应急救援基地等项目建设，实现两地应急指挥体系互联互通，加强通用航空、隧道、危化等应急救援合作。此外，还将支持洛阳银行在符合监管规定的前提下在济源设立分支机构。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 张健雄）