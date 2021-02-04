李亚会见中国国际跨国公司促进会客人

13日下午，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的中国国际跨国公司促进会副理事长徐彦军及有关客商，双方围绕积极深化地企合作，在洛布局教育综合体、国际星级酒店、新能源发电及节能环保装备制造、数字化农业农批市场等项目进行洽谈交流。

13日下午，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的中国国际跨国公司促进会副理事长徐彦军及有关客商，双方围绕积极深化地企合作，在洛布局教育综合体、国际星级酒店、新能源发电及节能环保装备制造、数字化农业农批市场等项目进行洽谈交流。

中植集团、深圳中深发展集团、国电投清洁能源公司、中首文化发展公司、中农北斗公司等企业负责人，市领导魏建平、胡加彬等参加会见。(记者 李东慧)