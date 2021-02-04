李亚会见中国国际跨国公司促进会客人

13日下午，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的中国国际跨国公司促进会副理事长徐彦军及有关客商，双方围绕积极深化地企合作，在洛布局教育综合体、国际星级酒店、新能源发电及节能环保装备制造、数字化农业农批市场等项目进行洽谈交流。
13日下午，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的中国国际跨国公司促进会副理事长徐彦军及有关客商，双方围绕积极深化地企合作，在洛布局教育综合体、国际星级酒店、新能源发电及节能环保装备制造、数字化农业农批市场等项目进行洽谈交流。
13日下午，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的中国国际跨国公司促进会副理事长徐彦军及有关客商，双方围绕积极深化地企合作，在洛布局教育综合体、国际星级酒店、新能源发电及节能环保装备制造、数字化农业农批市场等项目进行洽谈交流。
中植集团、深圳中深发展集团、国电投清洁能源公司、中首文化发展公司、中农北斗公司等企业负责人，市领导魏建平、胡加彬等参加会见。(记者 李东慧)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605