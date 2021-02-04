16日至19日，洛阳各级公共图书馆（城市书房）暂停图书借阅等业务

洛报融媒记者刚刚从洛阳市图书馆获悉，因业务工作需要，全市公共图书馆业务系统平台需从电信公司的天翼云迁到政务云，迁移工作自5月16日晚10时开始至5月19日晚24时结束，其间洛阳市图书馆、各(县)区图书馆及所有城市书房暂停提供办(退)证、图书借还、图书续借等服务，其他服务正常进行，图书借阅期顺延3天。
洛报融媒记者刚刚从洛阳市图书馆获悉，因业务工作需要，全市公共图书馆业务系统平台需从电信公司的天翼云迁到政务云，迁移工作自5月16日晚10时开始至5月19日晚24时结束，其间洛阳市图书馆、各(县)区图书馆及所有城市书房暂停提供办(退)证、图书借还、图书续借等服务，其他服务正常进行，图书借阅期顺延3天。
洛报融媒记者刚刚从洛阳市图书馆获悉，因业务工作需要，全市公共图书馆业务系统平台需从电信公司的天翼云迁到政务云，迁移工作自5月16日晚10时开始至5月19日晚24时结束，其间洛阳市图书馆、各(县)区图书馆及所有城市书房暂停提供办(退)证、图书借还、图书续借等服务，其他服务正常进行，图书借阅期顺延3天。
请广大读者予以配合，相互转告。由此带来的不便，敬请谅解。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜)
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