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2021年前四批国家科技型中小企业名单公布 洛阳699家企业入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.13 17:25

　　13日，洛报融媒记者从市科技局获悉，科技部火炬中心近日公布了2021年前四批国家科技型中小企业名单，我市699家企业入选。

　　科技型中小企业是最具活力、潜力及成长性的创新群体，是培育发展新动能、推动高质量发展的重要力量。近年，我市完善科技创新政策，加强创新服务供给，激发创新创业活力，一批科技型中小企业蓬勃发展。我市此次入选的企业主要分布在电子信息、装备制造、生物科技、新材料等领域。

　　下一步，我市将持续深化创新主体、创新平台“双倍增”行动，完善“微成长、升高、高变强”科技型企业梯次培育机制，引导我市科技型中小企业健康发展，不断壮大创新型企业集群，为全市创新驱动发展、产业转型升级注入新动能。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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