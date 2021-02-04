洛宁县获评全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地

日前，农业农村部中国绿色食品发展中心授予洛宁县“全国绿色食品原料(苹果)标准化生产基地”称号。这也是我市首个创建成功的国家级绿色食品原料标准化生产基地。

日前，农业农村部中国绿色食品发展中心授予洛宁县“全国绿色食品原料(苹果)标准化生产基地”称号。这也是我市首个创建成功的国家级绿色食品原料标准化生产基地。 日前，农业农村部中国绿色食品发展中心授予洛宁县“全国绿色食品原料(苹果)标准化生产基地”称号。这也是我市首个创建成功的国家级绿色食品原料标准化生产基地。 绿色兴农、质量兴农是推动乡村产业振兴、农业高质高效的鲜明导向。洛阳生态优势突出，特色农业品类丰富。近年，我市以大力发展沟域生态经济为抓手，加快推动国家农产品质量安全示范县、全国绿色食品原料标准化生产基地建设，创响了一批“土字号”“乡字号”特色品牌。 洛宁苹果是享誉全国的地理标志农产品，种植面积达28万亩。当地聚焦推动苹果产业提质增效，积极推广密植矮化新品种以及水肥一体、果园机械化、防控绿色化等新技术，30家新型农业经营主体获得绿色食品认证，苹果质量、安全水平、单元效益等大幅提升。 据悉，目前我市汝阳红薯、栾川高山玉米等一批绿色食品原料标准化生产基地正在全力创建。市农业农村局相关负责人表示，我市将进一步强化绿色食品标准化生产，发挥农业绿色发展示范引领作用，推进绿色食品事业持续健康发展。(洛阳融媒记者 白云飞 文/图)