洛阳市纪委出台18条监督保障意见

日前，洛阳市纪委印发《全市纪检监察机关监督保障良好政治生态持续成为洛阳高质量发展重大优势的意见》(下称《意见》)。

日前，洛阳市纪委印发《全市纪检监察机关监督保障良好政治生态持续成为洛阳高质量发展重大优势的意见》(下称《意见》)。该《意见》共6个方面18条，深刻阐明了监督保障良好政治生态的重大意义以及具体措施。

《意见》指出，党的十八大以来，洛阳市政治生态不断向好，成为推动洛阳高质量发展的重大优势。政治生态更易遭受破坏，一天不抓、稍有松懈就可能前功尽弃，优势不再。监督保障良好政治生态是旗帜鲜明讲政治、坚决做到“两个维护”的政治要求，是推动洛阳都市圈和现代化强市建设的重要保障，是一体推进不敢腐不能腐不想腐深化标本兼治的迫切需要。

《意见》重点在做实政治监督、深化作风建设、激励担当作为、有效惩治腐败以及组织实施方面，对巩固发展洛阳良好政治生态的措施进行了明确。

在做实政治监督中巩固发展洛阳良好政治生态，《意见》要求，全市纪检监察机关要围绕增强落实力、执行力、穿透力持续发力，监督保障中央政令畅通，服务保障市委中心工作，监督严肃党内政治生活，监督提升社会治理水平。

《意见》指出，围绕大力倡树清新简约、务本责实、实干兴洛作风导向持续发力，在深化作风建设中巩固发展洛阳良好政治生态。根据要求，纪检监察机关将锲而不舍开展中央八项规定精神执行情况监督检查，对贯彻落实党中央、省、市决策部署做选择、搞变通、打折扣，搞“包装式”“洒水式”“一刀切式”落实的，紧盯不放、坚决查处。持续加强党员干部廉洁家风建设，监督党员干部廉洁从政，督促落实领导干部配偶子女及其配偶经商办企业行为规范。监督推动惠企政策有效落实、营商环境问题整改落实，着力构建新型亲清政商关系。