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洛阳的夏天，太好吃了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 15:20

　　夏日来临，气温的升高总是会影响人们的食欲，但对资深吃货们来说，一场专属于夏天的美食盛宴才刚刚开始。洛阳的夏天有哪些必不可少的美食？跟着小编一起来看看吧！

　　小龙虾

　　小龙虾一直都是夜市中的“扛把子”。经过精心烹饪，色香味俱佳的小龙虾让人垂涎欲滴。蒜蓉的、五香的、麻辣的……周末宅在家里追个剧，各种口味的小龙虾、炒虾尾通通安排起来！

　　眼下，我市小龙虾的价格正是一年中最低的时候，原因是4月底以来，养殖成本较低的“稻田虾”大量上市。预计未来半个多月内，虾价将一直保持在低位。想要实现“小龙虾自由”，现在正是最佳时间。

　　>>挑选、烹饪小龙虾，这些经验可借鉴

　　想要吃到又好又便宜的小龙虾，最佳方式自然是去市场里买新鲜的。您知道如何挑选小龙虾，烹饪时要注意哪些吗？

　　去市场挑小龙虾，第一要看虾是否干净，主要看腹部上有没有脏东西；第二要看虾的活性，选择爱动、爬得快的，死虾再便宜也不要买；第三是尽量挑选母虾，因为母虾有虾黄，味道更好。辨别母虾的方式主要看腹部，公虾腹部凸起，有一对较硬的小腿。母虾腹部是平的，小腿是软且透明的。

　　在烹饪小龙虾前，应先在清水中浸泡1天至2天，使其吐净体内的泥沙等杂质。烹饪时，要注意温度达到100摄氏度并持续5分钟以上，将小龙虾蒸熟煮透。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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