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火种撒遍中原
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳日报社 2021.05.13 15:10
洛阳城区新貌。洛阳日报融媒记者 曾宪平 摄

　　五月，古都洛阳，满目翠绿，生机勃发。在位于洛阳市瀍河区郑州铁路局洛阳机务段院内，两座有着百年历史的法式建筑比邻而立，这里就是河南第一个党组织——中共洛阳组纪念馆所在地。

　　时光，总在回望中给人以启迪。100年前，中原大地的革命火种正是从这里熊熊燃起，如今它在河洛大地上依旧闪耀着指引未来的璀璨光芒。

改造提升前的中共洛阳组纪念馆。洛阳日报融媒记者 曾宪平 摄

　　“呜——呜——”伴随着一墙之隔的陇海铁路上传来的火车汽笛声，我们走进纪念馆序厅，映入眼帘的是一座火车雕塑：一辆列车穿越百年“破墙而出”，头部火焰熊熊燃烧，将人们的思绪拉回到那个风雨如晦的年代。

　　20世纪初，中国处于半殖民地半封建社会的黑暗之中，人民生活异常艰难。当时洛阳境内唯一的铁路就是陇海铁路，铁路工人在比利时、法国、荷兰等国铁路管理方的压榨下艰难度日。

　　1920年底，进步青年游天洋受命来到洛阳，以陇海铁路局工程师的身份进入洛阳铁路修理厂，之后与白眉珊等先进分子一起，成立了陇海铁路洛阳同人俱乐部，并借助在《工人周刊》上撰文及工人子弟学校讲课等形式，向铁路工人宣传革命思想。

　　1921年11月17日，比利时人狄孟欺压工人，爆发了“西厂挂牌事件”。愤怒的工人们忍无可忍，集体离厂而去。游天洋等人成立“罢工委员会”，并派人赴北京与中国劳动组合书记部北方分部取得联系，请求指导。

洛阳城区新貌。洛阳日报融媒记者 曾宪平 摄

　　11月20日，陇海全路工人发表了《敬告全国各路同胞同业弟兄们恳乞救援》宣言书，并庄严宣告：“工人不能忍做亡国奴之耻，作无人格之工人”。一时间，工人们纷纷奋起反抗，震惊中外的陇海铁路大罢工爆发了。在中国共产党的指导下，游天洋等人的努力下，大罢工取得了彻底胜利。

　　陇海铁路工人大罢工，标志着河南工人运动进入了新阶段，在中国工人运动史上写下了光辉一页。而河南第一个党组织——中共洛阳组就在这次大罢工后应运而生。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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