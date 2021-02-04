洛阳市第十四届运动会会徽、会标、吉祥物出炉

13日，洛报融媒记者从洛阳市第十四届运动会筹委会获悉，经过两个多月的征集、评选和公示，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会的会徽、会标、吉祥物设计图和主题口号正式出炉。

洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会会徽

13日，洛报融媒记者从洛阳市第十四届运动会筹委会获悉，经过两个多月的征集、评选和公示，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会的会徽、会标、吉祥物设计图和主题口号正式出炉。

洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会将于2021年秋季在宜阳县举行。

本届市运会会徽、会标由贺桂保创作，会徽、会标整体以“宜阳”拼音的首个字母“Y”和数字“14”为设计主体，采取传统书法的韵味并有机融合“飞鹏、圣火、青山、绿水和彩带”等元素构成一个顽强拼搏、奋勇冲刺的运动员形象，直观生动地表现出洛阳市第十四届运动会暨全民健身大会的主题内涵与人文精神。其中，运动的人形充满激情和活力，既展现洛阳运动健儿朝气蓬勃、昂扬向上的精神面貌和顽强拼搏、奋勇争先的时代英姿，也彰显“更快、更高、更强”的奥林匹克精神；燃烧的圣火映照着宜阳山水大地，体现出“富美宜阳·体育之城”的文化特色，寓意了洛阳体育事业和体育精神薪火相传；舞动的彩带传递出“热烈、隆重、精彩、文明”的运动主题。