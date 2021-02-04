洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

72岁老人突发疾病被困山上 7个人轮流抬担架走了5公里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.13 10:03

大家轮流抬老人下山

　　昨日，栾川县一位72岁的老太太在山上突发心脏病和脑出血。山陡路窄，民警与热心群众等共7人，使用简易担架轮流抬着老人下山，中间未停歇走了5公里，将老人送上救护车时已累得两腿发软。

　　母亲突发疾病被困山上 女儿接到电话立即上山

　　常女士家住栾川县城，其母亲赵老太太今年72岁，患有心脏病。县城南的山上有一座寺庙，老人常去寺庙烧香。几天前，老人到寺庙暂住。

　　12日凌晨5点多，常女士被一个电话吵醒。“打电话的是住在寺庙里的香客，说我母亲心脏病犯了。”常女士和弟媳赶紧开车赶往寺庙。

　　上山的路只有一条羊肠小道，常女士将车停在山脚下，往山上爬时拨打了120和110。她们到达寺庙时，老太太头冒虚汗，呼吸困难，吃了速效救心丸但效果不佳。她一边安抚母亲的情绪，一边等待救援人员到来。

　　7个人轮流抬担架 中间没有停下来休息

　　急救人员赶到寺庙，对老太太进行了初步救治。其间，栾川县公安局巡警大队一名队员到场。因情况危急，必须尽快送老人下山。可是，急救人员带来的担架光滑，而山路崎岖，为安全起见，众人临时用两根木棍和床单做了一个简易担架。

　　香客中有两名老先生，他们和那名队员用简易担架抬老人下山。很快，栾川县公安局城关镇派出所民警袁昌胜与辅警邵晓龙、李延江、姜钦耀小跑着赶来，立即接过担架。山路又陡又窄，他们的双腿像灌了铅。其间山路还被一条溪流截断，他们不得不在水里垫石头过去。

　　为尽快送老人下山，袁昌胜等7人轮流抬老人，中间没有停下来休息。经过约1个小时的艰难跋涉，他们成功将老人抬下山，送上救护车。

　　下山后累得双腿发软 好在老人送医及时

　　记者得知，赵老太太被送到栾川县人民医院后，经检查是突发心脏病和脑出血。目前，老人正住院治疗。医生说，幸亏老人送来得及时，否则后果不堪设想。

　　对于袁昌胜等人的帮助，常女士记在心里。“下山的路有5公里。”常女士说，抬担架的人脖子被勒得通红，汗珠顺着发梢往下流。

　　袁昌胜笑着说，大家下山后累得双腿发软，休息了好大一会儿才缓过来。

　　“当时我连一句感谢的话都没向大家说。”常女士说，过两天等母亲病情稳定了，她一定会制作锦旗给帮助她的人送去。(记者 魏巍/文 通讯员 陈喜民/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大到暴雨！洛阳刚刚发布重要天气报告
  • 洛阳公布24个“夜八点”市场 来看看...
  • 准备好了吗？洛阳市商贸电子消费券来了！
  • 李亚到洛宁、栾川调研
  • 承载200公斤！井口加网 安全“兜底”
  • 电梯困人易发生在这两个时段 这些小...
  • 网传多缴契税可退税，洛阳官方表示……
  • 加快沿黄绿化 绘好生态底色
  • 洛阳：奏响新时代“黄河大合唱”
  • 央媒观洛｜《半月谈》刊文：洛阳四治...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605