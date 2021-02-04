72岁老人突发疾病被困山上 7个人轮流抬担架走了5公里

昨日，栾川县一位72岁的老太太在山上突发心脏病和脑出血。山陡路窄，民警与热心群众等共7人，使用简易担架轮流抬着老人下山，中间未停歇走了5公里，将老人送上救护车时已累得两腿发软。

大家轮流抬老人下山

昨日，栾川县一位72岁的老太太在山上突发心脏病和脑出血。山陡路窄，民警与热心群众等共7人，使用简易担架轮流抬着老人下山，中间未停歇走了5公里，将老人送上救护车时已累得两腿发软。

母亲突发疾病被困山上 女儿接到电话立即上山

常女士家住栾川县城，其母亲赵老太太今年72岁，患有心脏病。县城南的山上有一座寺庙，老人常去寺庙烧香。几天前，老人到寺庙暂住。

12日凌晨5点多，常女士被一个电话吵醒。“打电话的是住在寺庙里的香客，说我母亲心脏病犯了。”常女士和弟媳赶紧开车赶往寺庙。

上山的路只有一条羊肠小道，常女士将车停在山脚下，往山上爬时拨打了120和110。她们到达寺庙时，老太太头冒虚汗，呼吸困难，吃了速效救心丸但效果不佳。她一边安抚母亲的情绪，一边等待救援人员到来。

7个人轮流抬担架 中间没有停下来休息

急救人员赶到寺庙，对老太太进行了初步救治。其间，栾川县公安局巡警大队一名队员到场。因情况危急，必须尽快送老人下山。可是，急救人员带来的担架光滑，而山路崎岖，为安全起见，众人临时用两根木棍和床单做了一个简易担架。

香客中有两名老先生，他们和那名队员用简易担架抬老人下山。很快，栾川县公安局城关镇派出所民警袁昌胜与辅警邵晓龙、李延江、姜钦耀小跑着赶来，立即接过担架。山路又陡又窄，他们的双腿像灌了铅。其间山路还被一条溪流截断，他们不得不在水里垫石头过去。

为尽快送老人下山，袁昌胜等7人轮流抬老人，中间没有停下来休息。经过约1个小时的艰难跋涉，他们成功将老人抬下山，送上救护车。

下山后累得双腿发软 好在老人送医及时

记者得知，赵老太太被送到栾川县人民医院后，经检查是突发心脏病和脑出血。目前，老人正住院治疗。医生说，幸亏老人送来得及时，否则后果不堪设想。

对于袁昌胜等人的帮助，常女士记在心里。“下山的路有5公里。”常女士说，抬担架的人脖子被勒得通红，汗珠顺着发梢往下流。

袁昌胜笑着说，大家下山后累得双腿发软，休息了好大一会儿才缓过来。

“当时我连一句感谢的话都没向大家说。”常女士说，过两天等母亲病情稳定了，她一定会制作锦旗给帮助她的人送去。(记者 魏巍/文 通讯员 陈喜民/图)