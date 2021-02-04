《偃师党史故事》电子书开放阅览

将地方党史资料精编成一个个可读性强的小故事，并制作成二维码供大家在线阅览……近日，偃师区委党史和地方志研究室编写的地方党史资料——《偃师党史故事》电子书面向全体党员干部群众开放阅览。
将地方党史资料精编成一个个可读性强的小故事，并制作成二维码供大家在线阅览……近日，偃师区委党史和地方志研究室编写的地方党史资料——《偃师党史故事》电子书面向全体党员干部群众开放阅览。
将地方党史资料精编成一个个可读性强的小故事，并制作成二维码供大家在线阅览……近日，偃师区委党史和地方志研究室编写的地方党史资料——《偃师党史故事》电子书面向全体党员干部群众开放阅览。
偃师区委党史和地方志研究室副主任段晓杰介绍，编写《偃师党史故事》电子书是推进党史学习教育走深走实的一项创新举措，该书共计1.8万余字，精编了革命战争年代发生在偃师的12个党史故事。在编纂过程中，该室不仅对部分党史资料进行了核实修订，还收录了一些不为人知的历史细节，生动再现了革命战争年代偃师人民在中国共产党的带领下，壮大革命队伍、抗击日寇侵略、解放偃师全境的波澜壮阔的历史画卷。（记者 刘嘉仪）
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