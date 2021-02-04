洛阳特色文创，帮您把博物馆带回家

从体验考古过程的博物盲盒到以绿松石龙形器为原型打造的文创IP“夏嘟嘟”玩偶，从台历、冰箱贴、鼠标垫等“唐妞”系列文创产品到隋唐洛阳城主题纸雕灯……时下，日益丰富的文创产品逐渐成为人们爱上博物馆的新理由，也成为洛阳蓄力打造“东方博物馆之都”的新名片。

从体验考古过程的博物盲盒到以绿松石龙形器为原型打造的文创IP“夏嘟嘟”玩偶，从台历、冰箱贴、鼠标垫等“唐妞”系列文创产品到隋唐洛阳城主题纸雕灯……时下，日益丰富的文创产品逐渐成为人们爱上博物馆的新理由，也成为洛阳蓄力打造“东方博物馆之都”的新名片。国际博物馆日临近，让我们一起盘点洛阳别具特色的博物馆文创产品，把“博物馆”带回家。

绿松石铜牌饰元素文创产品

洛阳礼物绿松石铜牌饰元素文创产品

绿松石铜牌饰元素文创产品根据二里头遗址出土的镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰文物元素进行延展设计，制作出各类文创产品，体现文物亮丽颜色和精巧工艺，做到历史性与功能性相结合。

“洛城印象”系列3D木质建筑拼图

洛阳礼物洛城印象应天门拼图

“洛城印象”系列3D木质建筑拼图，是以应天门、天堂、明堂、定鼎门等多处地标性历史建筑为原型，设计出的木质立体拼图。其为来洛游客架起一座文化沟通的桥梁，让人们通过拼图触摸洛阳文化，感受洛阳历史。