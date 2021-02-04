洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳特色文创，帮您把博物馆带回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.13 09:35

　　从体验考古过程的博物盲盒到以绿松石龙形器为原型打造的文创IP“夏嘟嘟”玩偶，从台历、冰箱贴、鼠标垫等“唐妞”系列文创产品到隋唐洛阳城主题纸雕灯……时下，日益丰富的文创产品逐渐成为人们爱上博物馆的新理由，也成为洛阳蓄力打造“东方博物馆之都”的新名片。国际博物馆日临近，让我们一起盘点洛阳别具特色的博物馆文创产品，把“博物馆”带回家。

　　绿松石铜牌饰元素文创产品

洛阳礼物绿松石铜牌饰元素文创产品

　　绿松石铜牌饰元素文创产品根据二里头遗址出土的镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰文物元素进行延展设计，制作出各类文创产品，体现文物亮丽颜色和精巧工艺，做到历史性与功能性相结合。

　　“洛城印象”系列3D木质建筑拼图

洛阳礼物洛城印象应天门拼图

　　“洛城印象”系列3D木质建筑拼图，是以应天门、天堂、明堂、定鼎门等多处地标性历史建筑为原型，设计出的木质立体拼图。其为来洛游客架起一座文化沟通的桥梁，让人们通过拼图触摸洛阳文化，感受洛阳历史。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大到暴雨！洛阳刚刚发布重要天气报告
  • 洛阳公布24个“夜八点”市场 来看看...
  • 准备好了吗？洛阳市商贸电子消费券来了！
  • 李亚到洛宁、栾川调研
  • 承载200公斤！井口加网 安全“兜底”
  • 电梯困人易发生在这两个时段 这些小...
  • 网传多缴契税可退税，洛阳官方表示……
  • 加快沿黄绿化 绘好生态底色
  • 洛阳：奏响新时代“黄河大合唱”
  • 央媒观洛｜《半月谈》刊文：洛阳四治...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605