全国人大财经委调研组来洛调研

5月11日至12日，全国人大常委会委员、全国人大财经委副主任委员熊群力带领全国人大财经委调研组来洛，调研建设现代综合交通运输体系工作。

5月11日至12日，全国人大常委会委员、全国人大财经委副主任委员熊群力带领全国人大财经委调研组来洛，调研建设现代综合交通运输体系工作。

全国人大常委会委员、全国人大财经委委员吕薇，全国人大常委会委员、全国人大财经委委员徐如俊，全国人大财经委委员周松和，市领导吴中阳、魏建平、刘冠瑜参加相关活动。

调研组一行先后来到市规划展示馆、地铁1号线牡丹广场站、洛阳北郊机场和望朝岭、翠云峰立交桥等处，实地了解城市规划、地铁运营、机场项目建设等情况，并召开座谈会听取我市建设现代综合交通运输体系工作情况的汇报。

近年，我市深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要指示，认真落实中央、省有关部署要求，聚焦全国重要综合交通枢纽目标，把交通运输作为经济社会发展的先导产业，加快构建铁路、公路、航空“三位一体”的立体综合交通体系。全市四通八达、内通外联的交通基础设施格局基本形成，交通网络日趋完善，枢纽地位持续强化，运输服务提质增效，治理能力稳步提升，绿色交通加快推进，交通运输对经济社会发展的支撑引领作用全面凸显。

调研组对我市建设现代综合交通运输体系取得的成绩给予充分肯定。调研组指出，洛阳要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，找准发展定位、抓住关键节点、厚植自身优势，围绕服务支撑中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略实施，梳理目前的探索创新经验，进一步破解体制机制障碍、加强内部资源整合、激发市场主体活力，着力构建便捷畅通的综合交通体系，实现现代综合交通运输体系高质量发展。（记者 智慧 通讯员 何燕）