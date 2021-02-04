洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国人大财经委调研组来洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.13 09:38

　　5月11日至12日，全国人大常委会委员、全国人大财经委副主任委员熊群力带领全国人大财经委调研组来洛，调研建设现代综合交通运输体系工作。

　　全国人大常委会委员、全国人大财经委委员吕薇，全国人大常委会委员、全国人大财经委委员徐如俊，全国人大财经委委员周松和，市领导吴中阳、魏建平、刘冠瑜参加相关活动。

　　调研组一行先后来到市规划展示馆、地铁1号线牡丹广场站、洛阳北郊机场和望朝岭、翠云峰立交桥等处，实地了解城市规划、地铁运营、机场项目建设等情况，并召开座谈会听取我市建设现代综合交通运输体系工作情况的汇报。

　　近年，我市深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要指示，认真落实中央、省有关部署要求，聚焦全国重要综合交通枢纽目标，把交通运输作为经济社会发展的先导产业，加快构建铁路、公路、航空“三位一体”的立体综合交通体系。全市四通八达、内通外联的交通基础设施格局基本形成，交通网络日趋完善，枢纽地位持续强化，运输服务提质增效，治理能力稳步提升，绿色交通加快推进，交通运输对经济社会发展的支撑引领作用全面凸显。

　　调研组对我市建设现代综合交通运输体系取得的成绩给予充分肯定。调研组指出，洛阳要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，找准发展定位、抓住关键节点、厚植自身优势，围绕服务支撑中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略实施，梳理目前的探索创新经验，进一步破解体制机制障碍、加强内部资源整合、激发市场主体活力，着力构建便捷畅通的综合交通体系，实现现代综合交通运输体系高质量发展。（记者 智慧 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大到暴雨！洛阳刚刚发布重要天气报告
  • 洛阳公布24个“夜八点”市场 来看看...
  • 准备好了吗？洛阳市商贸电子消费券来了！
  • 李亚到洛宁、栾川调研
  • 承载200公斤！井口加网 安全“兜底”
  • 电梯困人易发生在这两个时段 这些小...
  • 网传多缴契税可退税，洛阳官方表示……
  • 加快沿黄绿化 绘好生态底色
  • 洛阳：奏响新时代“黄河大合唱”
  • 央媒观洛｜《半月谈》刊文：洛阳四治...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605