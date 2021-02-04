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央媒观洛｜《半月谈》刊文：洛阳四治解三难 强基真灵验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 半月谈 2021.05.13 10:00
包沟村党支部为党员悬挂“共产党员户”门牌

　　让河南省洛阳市新安县五头镇包沟村的116名70岁以上老人至今仍津津乐道的是，2020年国庆节适逢中秋节，他们被村干部请到村党群服务中心前的广场，吃月饼，观看村里专门为他们献上的文艺表演。

　　包沟村原来是党组织软弱涣散村。2018年4月，潘卫星高票当选村党支部书记后，从带领党员干部义务修建带有乡愁记忆的村文化墙抓起，很快就带领包沟村党组织走出软弱涣散的泥沼，被县委组织部授予“五星级党支部”称号。

　　包沟村的变化，是洛阳市开展“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”后，基层通过“党建+”发生变化的一个缩影。

　　选“头雁”组“雁阵”

　　洛阳市下辖7县10区，2376个行政村、823个社区。近年来，随着城市化进程加快和务工潮，“缺人”“缺钱”“事难办”成为困扰基层治理的三难。在充分调研和总结经验基础上，洛阳市提出“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”，推进德治、法治、自治与智治的有效融合。

　　洛阳市委组织部部长何伟告诉半月谈记者，“党建引领”首先要抓好建强基层党组织。洛阳市用“党建+人才”优化基层干部梯队，重点抓好三支队伍：一是通过基层党组织书记履职情况定期研判和任职资格县级联审，动态调优村(社区)带头人队伍；二是通过对优秀村(社区)干部进行大专学历教育，配强村(社区)“两委”干部队伍；三是把致富能手、退伍军人、本地大学毕业生等优秀分子及时纳入村(社区)后备干部队伍。

　　现在，洛阳市已经建成2023个“五星级党支部”。今年2月底结束的村(社区)两委换届工作，3199个村(社区)全部实现“一肩挑”，较上次换届提高86.6个百分点；“两委”干部大专及以上学历占比26.5%，较换届前提高9.9个百分点；平均年龄43.9岁，较换届前下降9.4岁，实现学历年龄“一升一降”。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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