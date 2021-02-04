围绕推进转型发展精准发力——三论确保“十四五”新征程迈好第一步、见到新气象

在一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会上，市委书记李亚围绕推进转型发展精准发力，强调要在推动制造业高质量发展、实施创新驱动、强化开放引领、全面深化改革等四个方面下更大功夫。更大的力度，更实的举措，传递的信号格外清晰，就是要扭住重点持续推进转型发展高质量发展，确保在开局“十四五”、开启新征程中迈好第一步、见到新气象。

转型要有定力，也要讲究准度。

在一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会上，市委书记李亚围绕推进转型发展精准发力，强调要在推动制造业高质量发展、实施创新驱动、强化开放引领、全面深化改革等四个方面下更大功夫。更大的力度，更实的举措，传递的信号格外清晰，就是要扭住重点持续推进转型发展高质量发展，确保在开局“十四五”、开启新征程中迈好第一步、见到新气象。

就在最近，《国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》下发，洛阳因“促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显”，连续三年获国务院督查激励，同时第三次入选“老工业基地调整改造力度较大，支持传统产业改造、培育新产业新业态新模式、承接产业转移和产业合作等工作成效突出”名单。接连不断的“国家激励”，成为洛阳工业稳增长和转型升级持续突破的生动注脚。

作为全国重要的工业重镇，洛阳的“转”，不只是问题倒逼的被动应对，更是因时应势的主动出击；不只是一时之举，更是长远之策。

回望“十三五”，洛阳从“爬坡过坎、转型跨越、蓄势崛起”的路口一路向前，以新发展理念为引领、以高质量发展为方向、以转型发展为路径，紧扣制约洛阳发展的深层次问题，着力调结构转方式、提质量增效益、创优势补短板，发展的“含新量”“含金量”“含绿量”不断提升，在洛阳发展史上书写了浓墨重彩的篇章，为自己打开了一个实现更大发展的时间窗口。实践证明，转型发展贯彻了新发展理念，体现了高质量发展的根本要求，是洛阳开创发展新境界的必由之路。

知其所来，识其所在，明其将往。

“十四五”时期，洛阳发展面临的突出问题，依然是发展不平衡不充分问题，依然是发展质量、效率、动力问题，转型发展高质量发展的要求更高。从今年一季度看，全市经济运行呈现增速“快”、趋势“好”、质量“优”、后劲“足”等特点，但产业结构不优、新的动能不强等问题还比较突出，解决起来不可能一蹴而就。总体来看，洛阳正处在转型跨越裂变期，特别是新一轮科技革命和产业革命方兴未艾，孕育着新需求、激发出新供给，使得我们在一些领域与发达地区站在同一起跑线上，具备了弯道超车、换道超车的机会。

早转早主动，晚转则被动，乱转是盲动。我们要顺应高质量发展趋势，把准转型发展的着力点，向创新要动力、向开放要空间、向改革要活力。

进一步讲，就是要把制造业高质量发展作为主攻方向、看家本领，实施好新一轮“三大改造”，以项目建设促产业结构调整、以园区建设促产业集聚发展、以产业带建设促区域协同联动；就是要抓好“一谷两廊四中心”科技创新空间布局和新一轮“双倍增”行动，加快科技创新和成果转化，以创新驱动赢得发展主动；就是要抓好开放平台、通道建设和精准定向招商等工作，打造全国一流、全省领先营商环境；就是要承接好省里下放权限，纵深推进国企改革，促进民营经济健康发展。

弯道超车，超越的是别人；换道超车，超越的是自己。

置身新赛道新征程，坚定转、持续转、精准转，致力解决制约洛阳发展的深层次矛盾，我们就能把痛点难点变成发展的亮点闪光点，在转型发展高质量发展上实现“质”的飞跃，在开好局起好步中展现“新”的气象！（洛平）