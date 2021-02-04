洛阳造先进磨机出口蒙古国

昨日，在中信重工生产车间，企业自主设计制造的半自磨机、球磨机顺利完成工厂试车，即将出口蒙古国。这一高效节能矿业装备，将作为关键设备应用于蒙古国规模最大的额尔登特铜钼矿二期生产线。

昨日，在中信重工生产车间，企业自主设计制造的半自磨机、球磨机顺利完成工厂试车，即将出口蒙古国。这一高效节能矿业装备，将作为关键设备应用于蒙古国规模最大的额尔登特铜钼矿二期生产线。