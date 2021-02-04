洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一对夫妻档老党员与新中国同岁 党龄相加正好100年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.13 09:41
耿清学和他的妻子崔茹

　　这两天，家住西工区洛玻家属院的一对党员夫妻——72岁的耿清学和他的妻子崔茹正筹划一场特殊的出行，耿清学想在自己52岁政治生日那天，重回入党地灵宝。

　　这一天之所以对老两口来说如此重要，是因为截至那天，他俩的党龄相加正好为100年。

　　10日上午，耿清学兴奋地告诉记者：“我俩入党时间都比较早，我入党比她早4年，我们处对象时就都是党员了。”耿清学说，他和妻子与新中国同岁，1975年经媒人介绍相识，在那个“车、马、邮件都慢，一个问候要等好多天”的年代里，在部队当兵的他和妻子只能通过信件互诉衷肠。

　　崔茹回忆，和一般的情侣书信不同，耿清学写给她的信更像“思想汇报”。在他俩的44封家书中，字里行间更多的是两个志同道合的年轻人分享工作和日常生活，“他总提醒我不要忘记自己是一名党员，督促我要进步，在生活上不要与人攀比”。就连求婚也没有什么浪漫色彩，只有直白的一句——“我要转业回农村了，希望你能跟我回去一起干活”。

　　崔茹被耿清学的正直和上进打动，下定决心嫁给他，虽然那时耿清学因家中经济拮据，仅买了两瓶罐头作彩礼。

　　1976年，耿清学和崔茹结婚，在此后的几年里，二人世界变成四口之家，耿清学也回到洛阳工作。“老耿在家爱看红色电视剧、爱唱革命歌曲。”崔茹笑着说，别人家吃饭时谈论家长里短，他们家的饭桌上经常讲革命故事，以及耿清学对全家保持艰苦朴素作风的告诫，“我经常跟人说，我家是名副其实的党员之家”。

　　工作中恪尽职守，汶川地震时带头捐款，退休后主动担任社区党员志愿者……耿清学说，他大半生没做过什么惊天动地的大事，有的只是作为一名共产党员在漫长生活中，一个个微小的凡人善举。

　　转眼，他52岁的政治生日即将到来，他说自己的心愿就是回到当初入党宣誓的地方——灵宝故地重游。“时间过得太快，入党宣誓的那天好像还没过去多久，我就已经是白发老人了。”耿清学说，他和妻子与新中国同岁，截至今年，他俩的党龄相加正好100年，“这是一种缘分，更是一份荣誉”。（记者 王若馨 通讯员 符婉冰 王博好 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大到暴雨！洛阳刚刚发布重要天气报告
  • 洛阳公布24个“夜八点”市场 来看看...
  • 准备好了吗？洛阳市商贸电子消费券来了！
  • 李亚到洛宁、栾川调研
  • 承载200公斤！井口加网 安全“兜底”
  • 电梯困人易发生在这两个时段 这些小...
  • 网传多缴契税可退税，洛阳官方表示……
  • 加快沿黄绿化 绘好生态底色
  • 洛阳：奏响新时代“黄河大合唱”
  • 央媒观洛｜《半月谈》刊文：洛阳四治...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605