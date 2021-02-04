洛阳一对夫妻档老党员与新中国同岁 党龄相加正好100年

这两天，家住西工区洛玻家属院的一对党员夫妻——72岁的耿清学和他的妻子崔茹正筹划一场特殊的出行，耿清学想在自己52岁政治生日那天，重回入党地灵宝。

耿清学和他的妻子崔茹

这两天，家住西工区洛玻家属院的一对党员夫妻——72岁的耿清学和他的妻子崔茹正筹划一场特殊的出行，耿清学想在自己52岁政治生日那天，重回入党地灵宝。

这一天之所以对老两口来说如此重要，是因为截至那天，他俩的党龄相加正好为100年。

10日上午，耿清学兴奋地告诉记者：“我俩入党时间都比较早，我入党比她早4年，我们处对象时就都是党员了。”耿清学说，他和妻子与新中国同岁，1975年经媒人介绍相识，在那个“车、马、邮件都慢，一个问候要等好多天”的年代里，在部队当兵的他和妻子只能通过信件互诉衷肠。

崔茹回忆，和一般的情侣书信不同，耿清学写给她的信更像“思想汇报”。在他俩的44封家书中，字里行间更多的是两个志同道合的年轻人分享工作和日常生活，“他总提醒我不要忘记自己是一名党员，督促我要进步，在生活上不要与人攀比”。就连求婚也没有什么浪漫色彩，只有直白的一句——“我要转业回农村了，希望你能跟我回去一起干活”。

崔茹被耿清学的正直和上进打动，下定决心嫁给他，虽然那时耿清学因家中经济拮据，仅买了两瓶罐头作彩礼。

1976年，耿清学和崔茹结婚，在此后的几年里，二人世界变成四口之家，耿清学也回到洛阳工作。“老耿在家爱看红色电视剧、爱唱革命歌曲。”崔茹笑着说，别人家吃饭时谈论家长里短，他们家的饭桌上经常讲革命故事，以及耿清学对全家保持艰苦朴素作风的告诫，“我经常跟人说，我家是名副其实的党员之家”。

工作中恪尽职守，汶川地震时带头捐款，退休后主动担任社区党员志愿者……耿清学说，他大半生没做过什么惊天动地的大事，有的只是作为一名共产党员在漫长生活中，一个个微小的凡人善举。

转眼，他52岁的政治生日即将到来，他说自己的心愿就是回到当初入党宣誓的地方——灵宝故地重游。“时间过得太快，入党宣誓的那天好像还没过去多久，我就已经是白发老人了。”耿清学说，他和妻子与新中国同岁，截至今年，他俩的党龄相加正好100年，“这是一种缘分，更是一份荣誉”。（记者 王若馨 通讯员 符婉冰 王博好 文/图）