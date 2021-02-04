洛阳今日阴天转阵雨或雷阵雨 气温17℃到30℃

我市今天白天阴天，傍晚到夜里部分地区有阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温17℃到30℃

期盼已久的降水终于要来了！昨日，市气象局发布重要天气报告称，14日到15日，我市大部分地区有明显降水，提醒公众防范局地强降水和大风天气。

根据预报，今天傍晚到夜里，我市部分地区转阵雨、雷阵雨；14日到15日，我市大部分地区将出现一次中等强度阵雨、雷阵雨天气过程，局部地区有大到暴雨，并伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气，预计全市累计降水量为10毫米到30毫米；15日夜里到16日，全市有4级到5级偏北风，阵风6级到8级。

这次强降水和强对流天气过程范围非常广，根据中央气象台预报，我国中东部大部地区都将受到影响，陕西、山西、内蒙古中部、河南、山东南部、江苏、安徽、重庆、贵州东部、湖北、湖南中北部、江西北部及广西北部等部分地区有大雨或暴雨，重庆北部、湖北东北部和西南部、湖南西部、苏皖沿淮地区及广西北部等局地有大暴雨，四川东部、贵州中北部、湖北东部、江苏、安徽及黄海中南部部分海域还将伴有8级到10级、局地10级以上的雷暴大风或冰雹天气。

市气象台建议，公众和有关部门要防范局地强降水、雷暴大风等强对流天气对交通出行、户外作业等的不利影响及可能引发的次生灾害，还要密切关注可能出现的田间积水和小麦倒伏，及时清沟理墒、排涝降渍。

最后，看看今明两天的具体天气。根据最新气象资料分析，受高空槽影响及低层切变线影响，预计我市今天白天阴天，傍晚到夜里部分地区有阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温17℃到30℃；明天阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区中雨，局部地区大到暴雨，偏东风2级到3级，气温16℃到25℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)