坚持开放引领 推进洛阳都市圈教育高质量发展

近年来，我市坚持开放引领，按照“走出去、引进来”的发展思路，深入推进高校开展中外合作办学，市属高中开办国际教育，促进职业教育、基础教育与省内外优质资源的共建共享，着力构建教育开放新格局，助力洛阳都市圈教育高质量发展。

近年来，我市坚持开放引领，按照“走出去、引进来”的发展思路，深入推进高校开展中外合作办学，市属高中开办国际教育，促进职业教育、基础教育与省内外优质资源的共建共享，着力构建教育开放新格局，助力洛阳都市圈教育高质量发展。

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市教育局，感受开放合作为教育高质量发展带来的新活力。

谱写中外合作办学新篇章

前不久，河南科技大学与俄罗斯乌拉尔联邦大学以远程视频方式，通过“屏对屏”形式进行了“云签约”。双方共同签署了合作举办中外合作办学独立法人机构协议，将在郑州建立郑州乌拉尔大学，发展初期学校规模1万人，计划于2022年开始招收本科和研究生学生。

坚持开放合作，以全球视野支持驻洛高校积极与国外优质高等教育资源合作办学，这样的例子近年来在我市还有不少。

截至目前，河南科技大学与俄罗斯托木斯克理工大学、美国爱达荷州立大学、荷兰泽兰德大学、俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院、立陶宛维尔纽斯工业大学、尼泊尔加德满都大学诺贝尔医学院等均展开合作办学。洛阳师范学院与马来西亚城市大学、白俄罗斯国立师范大学开展合作办学；洛阳职业技术学院与白俄罗斯国立技术大学合作举办机械设计与制造、机电一体化技术两个专业专科教育项目；洛阳科技职业学院与英国北安普顿大学、匈牙利多瑙新城大学的合作办学项目获省教育厅批准。

市教育局有关负责人表示，通过合作办学，引进境外高校的办学理念，进一步拓宽了视野，更新了观念，确立了面向世界的培养目标。同时，引进先进的管理模式和教学方法，加快了我市高校教师队伍的建设，促进了青年教师科研项目的国际化发展，为我市高校产学研合作的国际化发展注入了澎湃动力。