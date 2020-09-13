洛阳公布24个“夜八点”市场　来看看都在那儿！【视频】

人间烟火味，最抚凡人心。结束了一天的工作，坐在路边吃点烤串聊会儿天，所有疲惫都将一扫而光。日前，为繁荣城市夜经济，增强城市活力，我市公布了24个“夜八点”市场，引导各类摊贩集中有序经营。这些“夜八点”市场怎么分布？有哪些特色？记者为您探访。

人间烟火味，最抚凡人心。结束了一天的工作，坐在路边吃点烤串聊会儿天，所有疲惫都将一扫而光。日前，为繁荣城市夜经济，增强城市活力，我市公布了24个“夜八点”市场，引导各类摊贩集中有序经营。这些“夜八点”市场怎么分布？有哪些特色？记者为您探访。

“夜八点”市场，管理规范人气旺

炸鸡、烤串、卤肉、奶茶……11日晚8点，洛龙区学子街灯火璀璨，人来人往，叫卖声此起彼伏，路东的人行道上，30多个小吃摊组成一条夜市街，人还没走到跟前，口水先流了出来。

学子街上的这个夜市，是我市规划的24个“夜八点”市场之一。来到这里，除了各色小吃引人垂涎，整洁的环境也让人耳目一新。记者看到，整条小吃街由一台台规格统一的餐车组成，每台餐车都配有油烟净化器，地上铺有地板革，餐车上还公示有经营者的健康证和食品安全承诺书。为保持环境清洁，每台餐车都配有一个垃圾桶，假如有顾客不小心把垃圾掉在地上，还有专门的保洁员即时清理。

“学子街周边高校、小区聚集，消费需求多样，多年前就自发形成夜市，给群众带来了便利，也带来了交通、卫生等方面的问题。”洛龙区城市管理局综合执法大队古城中队中队长卢二晓说，去年，该局与古城街道办事处对学子街进行改造、规范，并引入市场化运作模式，委托专业公司管理夜市，配合城管部门做好安全生产、餐饮油烟治理、市容卫生等工作。