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围甲联赛第一阶段：洛阳队员展现古都活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.12 19:40
洛阳队与北京队比赛现场

　　12日下午，2021年中国围棋甲级联赛第一阶段赛事结束。

　　比赛中，面对世界冠军陈耀烨领衔的北京棋院队，平均年龄仅19岁的洛阳玉泉谷队小将们沉着应战，以2比2主将负惜败。第一阶段赛事结束后，洛阳玉泉谷队暂积5分，其中两场比赛主将负惜败，对于首次冲入围甲的年轻队员来说实属不易。

　　洛阳玉泉谷队教练汪见虹赛后表示，河南作为围棋大省在时隔20年后重返围甲赛场，是一件令人精神振奋的喜事，作为百段之城的洛阳今年有了首支围甲队伍更是众望所归。在高手如林、竞争日趋白热化的围甲赛场，洛阳队员们尽显朝气与活力。下一阶段洛阳玉泉谷队将继续锤炼队伍，在与世界冠军的对弈中增长见识积累经验，充分展示古都洛阳的活力与风采。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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