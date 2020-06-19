电梯困人易发生在这两个时段　这些小知识得记牢【视频】

12日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，市电梯安全监控应急处置中心96333电梯应急热线运行一年数据分析报告出炉。2020年4月底，我市96333电梯应急救援三级网络建成并正式运行，目前已实现全市(含各县)近3万余部电梯全覆盖，每部电梯所在小区位置、安装时间、对口维护保养公司等信息均登记在册。

12日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，市电梯安全监控应急处置中心96333电梯应急热线运行一年数据分析报告出炉。2020年4月底，我市96333电梯应急救援三级网络建成并正式运行，目前已实现全市(含各县)近3万余部电梯全覆盖，每部电梯所在小区位置、安装时间、对口维护保养公司等信息均登记在册。

运行一年来，96333电梯应急热线接听率100%，救援成功率100%，全市电梯整体运行状况良好，未发生电梯类特种设备重大事故。通过市电梯安全监控应急处置中心，全年共解救被困电梯人员3805人，救援人员平均到场用时18分钟，远低于国家规定的到达时间。分析报告对接警响应、救援人员到达现场时间、困人电梯使用场所、困人故障高发时段、困人原因等方面均进行了统计，并对相关数据进行解读。

电梯困人占比72.82%，垃圾卡门等人为因素排在首位

从数据来看，电梯困人求助在所有来电中占比最高，达72.82%，根据救援人员现场反馈的情况，人为因素(主要为垃圾卡门)排在首位，占18.09%。

“碎石子、烟头、小木条等杂物看似不起眼，可是掉落到电梯的门槽中就会导致出现故障。”该中心相关负责人说，电梯是由很多机械部件和电器部件构成的，电梯门分为层门和轿门，每次停靠时，两个门必须全部关闭到位，电梯才会正常运行。异物落入门槽后，如果电梯门多次开合仍无法关闭到位，控制系统就会判定出现故障，进而停止运行。

提醒：市民在使用电梯时应自觉维护公共安全，不要在电梯轿厢内倾倒液体丢弃垃圾，尤其是糖果纸、口香糖、果核等细小垃圾。如果需要使用电梯运送货物，应尽量使用专门的货梯，保证货物包装完整，使用小推车时要考虑电梯的承载量。不少人等电梯时喜欢倚靠在门上，这也是非常危险的。如果电梯打开时轿厢不在本层，人很容易跌进井道，或者被轿厢和井道卡住。另外，老人和孩子乘坐电梯时最好有家人陪同。

两个时段是困人高发时段，住宅电梯是困人故障占比最高场所

按发生电梯困人故障的时间段统计，高发时段主要集中在上下班等使用高峰期。其中，14时至18时最多，占困人总数的24.83%；其次为8时至11时，占比19.13%。从使用地点来看，77.9%的困人故障发生在住宅区域，居电梯使用场所之首。此外，医院、办公楼宇、宾馆酒店、商场超市等人员密集场所的电梯故障发生率也相对较高。“现在高层住宅小区越来越多，电梯数量也增多，又由于住宅楼内电梯使用频繁，电梯发生故障也比较集中。”该负责人说。

提醒：每部电梯都有最大载重量，电梯使用高峰期如果遇到电梯超载，请您乘坐下一趟电梯或选择步梯，如果强行进入，即使电梯门关上，中途也会因为重量不均可能发生故障。当电梯门正在关闭时，着急乘坐的乘客会用手、脚等阻止关门，这样有可能会被夹伤，应该按动开门按钮操作。有的人看到电梯门打开就着急往里冲，这也是错误的举动，很有可能因为电梯不在本层而踩空跌进井道。