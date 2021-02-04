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全国防灾减灾日，洛阳开展防空防护演练【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.12 18:57

　　12日上午，随着防空警报响起，洛阳市第二实验中学学生在老师引导下，有序、快速下楼，安全疏散到指定位置……当天，一场人民防空防护演练活动这里举行。

　　5月12日是全国防灾减灾日。当天，洛阳市人防办在洛阳市第二实验中学开展以“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”为主题的人民防空防护演练。此次演练主要包括防空袭疏散、医疗救护、心理疏导、消防应急等，进一步提升学生防空意识，让学生熟练掌握防空防灾知识技能，强化防护、自救、救助能力。

　　洛阳市人防办有关负责人介绍，防空警报信号分为预先警报、空袭警报、解除警报3种。听到预先警报时，应立即关闭煤气、熄灭炉火、切断电源，携带准备好的用品，照顾好老人和小孩，迅速、有序进入指定的防空设施，夜间应严格遵守灯火管制的规定。

　　听到空袭警报时，应就近进入防空设施，如情况紧急无法进入防空设施时，要利用地形地物就近隐蔽。

　　听到解除警报并不意味着危险不复存在，还可能会出现房屋倒塌、火灾等危险，附近也可能染毒、染菌。因此，需要保持清醒头脑，清点并携带好自己的物品，有组织的撤出危险区域进入安全地带。由于空袭会打乱社会和家庭的生产、生活秩序，各类人员应遵守战时有关规定，协助有关部门尽快恢复生产和生活秩序，使受灾损失降到最低程度。

　　该负责人介绍，听到防空警报后进入的防空设施是人防工程应急避难场所，例如一些小区的地下停车场、城市中一些地下过街通道等，在入口处都有相应标识。

　　应急避难所是城市用于民众躲避火灾、地震等重大突发公共事件的场所。您知道身边的应急避难所吗？

　　应急避难所一般建在公园、绿地、广场、体育场、地下人防工程等场所，一般在居住区、办公区、商业区等人员密集区域及其周边，其附近均设置有明显的标志牌，为市民提示应急避难场所的方位及距离。

　　该负责人提醒，市民在日常生活中多熟悉周边环境，多留意应急标志、应急疏散线路、避难场所出入口等，并采取就近原则，和家人约定一个应急避难场所，确保一旦发生灾害，可最快找到家人。赶往应急避难场所时，最好带上饮用水、手机、应急灯、收音机等。（洛报融媒记者 申利超 文/图/视频 通讯员 浦雯 张俊望）
[ 责任编辑：马佳佳]
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