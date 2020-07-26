准备好了吗？洛阳市商贸电子消费券来了！

14日上午10:00，洛阳市将开始投放1000万元商贸电子消费券，市民可通过支付宝平台领取。

14日上午10:00，洛阳市将开始投放1000万元商贸电子消费券，市民可通过支付宝平台领取。

洛报融媒记者了解到，支付宝商贸电子消费券活动专区将于14日上午9:00上线，请大家耐心等待，及时领取。围绕市民关注的一些问题，洛报融媒记者为大家提前整理了一份抢券攻略。

电子消费券什么时候开始发放？

我市计划于5月14日上午10:00开始投放1000万元商贸电子消费券(不含企业配赠)。

电子消费券都能在哪些领域使用？

消费券按使用领域分为购物消费券和餐饮住宿消费券。其中，购物消费券600万元，面向家电销售、购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店等企业；餐饮住宿消费券400万元，面向餐饮、住宿企业。

电子消费券都有哪些金额？

购物消费券共计发放26万张，每人限领1张。面值有10元、50元、100元。

餐饮住宿消费券共计发放20.5万张，每人限领1张。面值有10元、20元、50元。

也就是说，电子消费券每人最多可领2张，最高可领价值150元的消费券组合。

电子消费券什么时候可以使用？

电子消费券使用有效期为5月14日上午10:00至6月14日24:00，逾期未使用则自动作废。如有结余，市商务局视实际情况可组织剩余资金再次发放。