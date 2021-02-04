坚持“四到位” 筑牢反诈金融防线——建设银行洛阳分行多措并举防范网络金融诈骗

筑牢反诈金融防线，守护百姓财产安全。建设银行洛阳分行高度重视防范打击电信网络诈骗，以实际行动守护好大家的“钱袋子”。为将工作落到实处，建行要求所有职工在预防电信网络诈骗这个问题上，必须做到“认识到位、执行到位、责任到位、成效到位”。

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筑牢反诈金融防线，守护百姓财产安全。建设银行洛阳分行高度重视防范打击电信网络诈骗，以实际行动守护好大家的“钱袋子”。为将工作落到实处，建行要求所有职工在预防电信网络诈骗这个问题上，必须做到“认识到位、执行到位、责任到位、成效到位”。

建行洛阳分行高度重视金融反诈工作，成立领导小组，明确责任分工协作，在组织到位、执行到位的基础上，不断强化宣传、警示、引导职能，充分利用晨会、夕会举办专题培训，组织全员系统学习《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》以及个人金融信息安全、征信、反洗钱、反假币、反欺诈、防范非法集资等金融安全服务知识，确保打铁自身硬，切实为推进集中宣传活动提供可靠保障；通过网点LED屏不间断展示播放“打赢‘断卡’行动战役，需要你我共同参与”系列宣传用语，并通过各支行微信群、职工微信朋友圈广泛推送反电信诈骗小知识及个人金融信息保护提醒等，大力营造宣传活动氛围；在坚持为到网点客户提供优质服务和引导宣传的同时，还专门组织青年金融服务队走进广场、车站、商场、社区等人流集中场所，认真热情向过往群众散发折页、提供咨询，全面普及金融安全知识，不断增强广大群众维权和自我保护意识，努力让“权利、责任、风险”理念深入人心、普惠大众，让每个建行人通过自身的努力，都成为百姓财富安全的守护人。

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2020年10月30日下午下班后，客户常某急匆匆赶到建设银行洛阳分行，称自己当天办理的银行卡被骗了1万元。当班柜员在询问客户情况后得知，常某在网上看到某贷款平台可以办理贷款，条件是银行卡上押金1万元可办理6万元贷款，遂添加对方微信，按照对方要求到建行办理了银行卡，并向亲戚借了1万元存在卡里。当天下午，常某通过对方微信的指导，将自己的卡号、身份证号、手机号、验证码等信息全部提供给了对方，在收到账户余额为零的提醒后，才意识到受骗了。

建行当班柜员抱着对客户高度负责的态度，迅速为常某打印了当天交易明细，发现资金被转入“(特约)小金库”账户。他通过以往对相关诈骗案例的学习，意识到该账户是某金融网络理财平台名下的理财账户，可以确认该金融网络理财平台是正规合法的，资金还有追回的可能，立即让常某办理银行卡挂失，并拒绝接听对方电话，不理会对方在微信上不停索要验证码的要求。

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在建行当班柜员的热心协助下，常某拨打了该金融网络理财平台的客服电话，得知诈骗分子假冒常某本人在该平台注册了理财账户，并将1万元转入该账户，尚未转出，只需要一个验证码就可以将该笔资金转入诈骗分子控制的账户。随后常某向客服人员讲明了非本人开户及被诈骗的事实，在按照要求核实了信息后，该平台当天将1万元进行了冻结。在建行当班柜员的帮助下，常某成功将1万元追回。

诈骗手法多样，如果广大群众能够提高警惕增强防范意识，诈骗分子就无处得手。建设银行洛阳分行对群众高度负责的态度，不仅有效阻止了客户资金损失，同时也彰显了建行作为国有大行的政治担当，树立了良好的品牌形象，又提高了建行在群众中的美誉度。(建轩)⑧