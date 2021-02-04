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孟津区常袋镇入选全国农业产业强镇创建名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.12 17:48

　　日前，农业农村部、财政部联合发布2021年农业产业融合发展项目创建名单。其中，孟津区常袋镇入选全国农业产业强镇创建名单。

　　农业产业强镇创建，是国家加快推动农村产业融合发展，提升农业产业链现代化水平，促进农业高质高效的重要载体。按照要求，农业产业强镇要更好发挥上联城市、下接乡村的纽带作用，推动产城融合、产村融合发展，打造综合服务功能强、宜居宜业的乡村产业融合综合体。

　　常袋镇地理位置优越，是洛阳都市休闲农业发展优势区。近年，当地全面推进乡村振兴战略，坚持“高效、优质、生态、安全、特色”原则，大力发展以突尼斯软籽石榴为主导的特色产业，加快建设美丽乡村，着力促进农村一二三产业融合发展。目前，该镇石榴、葡萄、樱桃等特色种植面积达5000余亩，培育农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场40余家，农产品初加工率超过80%，基本形成了布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化的良好格局。

　　洛阳市农业农村局相关负责人表示，下一步洛阳将强化政策支持，大力推进现代农业产业园、特色优势产业集群、农业产业强镇等创建工作，不断提升农业全产业链现代化水平。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 郑占波 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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