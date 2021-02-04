新安县亮坪村：樱桃映红致富路 同心绘就新画卷

初夏时节，走进新安县五头镇亮坪村，红色的樱桃挂满枝头，绿色的花椒生机勃勃。

红红樱桃致富果

初夏时节，走进新安县五头镇亮坪村，红色的樱桃挂满枝头，绿色的花椒生机勃勃。

亮坪村总人口2085人，其中回族310人，曾经是洛阳市唯一的少数民族贫困村。近年，亮坪村牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，在脱贫摘帽后千方百计谋发展，真情实意促团结，开启了乡村振兴的新征程。

这几天，53岁的董小妮正忙着在自家的樱桃园里采摘。她说：“我家种了8亩多樱桃，收成一年好过一年，收入一年高过一年。”

产业兴旺是乡村振兴的压舱石，也是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键。亮坪村党支部书记刘峰介绍，该村积极调整农业产业结构，截至目前已发展大樱桃、花椒等特色种植500余亩，油用牡丹种植1000多亩，计划下一步继续扩大樱桃、花椒种植规模，带动群众增收致富。

亮坪村不少人从事桩基作业，今年53岁的金崇信就是其中一员。如今，他还注册成立了公司，带动不少村民就业增收。目前，该村党支部正在谋划成立桩基协会，培育壮大龙头企业，形成规模效应，更好带动村民就业。

为迎接党的百年华诞，近期亮坪村正在紧张筹备合唱比赛。活动牵头人刘文霞说：“大家伙都是白天干农活儿，吃罢晚饭了排练。一到傍晚，村里的文化广场可热闹了，大家的积极性都很高。”此外，该村还联系县级剧团以戏剧、小品等形式，到村宣传党的民族政策，深化民族团结进步宣传教育。

刘峰说：“不仅要让村民的腰包鼓起来，还得让大家的精神富起来。脱贫摘帽后，更要画好民族团结同心圆，蓄力再出发，绘就乡村振兴新画卷。”(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 薛伟旭 张艳 文/图)