洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安县亮坪村：樱桃映红致富路 同心绘就新画卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.12 17:50
红红樱桃致富果

　　初夏时节，走进新安县五头镇亮坪村，红色的樱桃挂满枝头，绿色的花椒生机勃勃。

　　亮坪村总人口2085人，其中回族310人，曾经是洛阳市唯一的少数民族贫困村。近年，亮坪村牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，在脱贫摘帽后千方百计谋发展，真情实意促团结，开启了乡村振兴的新征程。

　　这几天，53岁的董小妮正忙着在自家的樱桃园里采摘。她说：“我家种了8亩多樱桃，收成一年好过一年，收入一年高过一年。”

　　产业兴旺是乡村振兴的压舱石，也是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键。亮坪村党支部书记刘峰介绍，该村积极调整农业产业结构，截至目前已发展大樱桃、花椒等特色种植500余亩，油用牡丹种植1000多亩，计划下一步继续扩大樱桃、花椒种植规模，带动群众增收致富。

　　亮坪村不少人从事桩基作业，今年53岁的金崇信就是其中一员。如今，他还注册成立了公司，带动不少村民就业增收。目前，该村党支部正在谋划成立桩基协会，培育壮大龙头企业，形成规模效应，更好带动村民就业。

　　为迎接党的百年华诞，近期亮坪村正在紧张筹备合唱比赛。活动牵头人刘文霞说：“大家伙都是白天干农活儿，吃罢晚饭了排练。一到傍晚，村里的文化广场可热闹了，大家的积极性都很高。”此外，该村还联系县级剧团以戏剧、小品等形式，到村宣传党的民族政策，深化民族团结进步宣传教育。

　　刘峰说：“不仅要让村民的腰包鼓起来，还得让大家的精神富起来。脱贫摘帽后，更要画好民族团结同心圆，蓄力再出发，绘就乡村振兴新画卷。”(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 薛伟旭 张艳 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 女子在地铁上涂护手霜 价值2万元钻戒...
  • 伊滨区坚持兴产业、强磁场、聚要素 为...
  • 洛阳组团参加全球跨境电子商务大会
  • 围绕稳定经济运行精准发力 ——二论...
  • 洛阳召开全市防汛抗旱和防灾减灾救灾...
  • 提醒：洛阳部分医保服务今日暂停 明日...
  • 大到暴雨！洛阳刚刚发布重要天气报告
  • 洛阳加快推进各类博物馆建设 满足群众...
  • 洛阳公布24个“夜八点”市场 来看看...
  • 【河洛党史故事】皮司令员赠刀
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    涧河入洛河口处换新颜
    “洛阳造”绿色建筑保...
    宜阳县陶瓷文化小镇：...
    “我要上全运”群众比...
    精彩热帖

    花海之舞

    初夏的洛邑古城

    初夏

    麻城的杜鹃
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605