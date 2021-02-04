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新安县：党史宣讲“走新”又“入心”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.12 08:21

　　“朝鲜的冬天很冷，雪整冬不化。我们手握冲锋枪摸爬滚打，手能冻到枪管上。”近日，90岁高龄的老党员、老军人程明山走进新安县云顶煤业有限公司，讲述他抗美援朝的经历，为企业党员干部上了一堂别开生面的党史课。当回忆起与战友并肩作战、出生入死的经历时，程明山眼中泛着泪花，台下听课的人无不为之动容。

　　自党史学习教育开展以来，新安县开展了形式多样、紧贴群众的党史宣讲活动。该县以党史学习教育宣讲为契机，以“四聚焦、四突出”为抓手，引导广大党员干部把思想和行动统一到党史学习教育上来，推动党史学习教育往深里走、往心里走、往实里走。

　　“根据不同宣讲对象，我们力求在内容上体现差异化，形成了领导干部带头讲、县委宣讲团示范讲、乡级宣讲团深入讲、百姓宣讲员志愿讲、红色宣讲员专题讲的多元化宣讲格局。”新安县委宣传部相关负责人说。

　　宣讲团成员走进田间地头、农家小院、社区广场、农家书屋、新时代文明实践中心(所、站)等，针对不同人群开展面对面、流动式宣讲，让党员群众了解辉煌灿烂的党史，不断传承红色基因，凝聚爱党爱国爱家乡的奋进力量。“宣讲地点就在村里的农家书屋里，内容接地气，一听就懂。”谈及宣讲活动，该县懈寺村村民李翔说。

　　在高质量开展线下宣讲的同时，新安县积极探索“互联网+宣讲”模式，依托线上平台对党史宣讲进行现场直播并形成回放，让基层群众随时随地进行党史学习，推动党史学习教育宣讲“飞入寻常百姓家”。同时，该县还探索“派单+宣讲”模式，依托“云上新安”App，创新推出“群众点单、中心派单、志愿者接单、大众评单、媒体晒单”的“五单”模式，送学上门，打通宣讲服务群众的“最后一公里”。

　　截至目前，新安县已分层次组织开展各类党史学习教育宣讲活动280余场，逾3万人在宣讲活动中学习百年党史、感悟初心使命。（记者 孙小蕊 通讯员 王艳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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