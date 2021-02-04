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洛阳召开全市防汛抗旱和防灾减灾救灾电视电话会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.12 08:32

　　昨日，我市召开全市防汛抗旱和防灾减灾救灾电视电话会议，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实市委常委会会议部署，总结去年防汛抗旱和防灾减灾救灾工作，分析研判形势，部署今年重点任务。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议。他强调，要警钟长鸣，切实提升思想认识，时刻保持清醒忧患，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，最大程度减少和杜绝旱涝灾害发生。要未雨绸缪，扎实做好汛前准备。应急部门牵头，水利、属地政府等部门协同，进一步建立健全防汛会商、预警预报、防汛调度、防汛督导等工作机制，完善应急预案，备足备齐抢险物资，全力做好防汛抗旱“前半篇文章”。全面排查整改隐患，按照“单位自查、防指抽查、政府督查”的要求开展全方位、拉网式的隐患排查，确保6月20日前所有隐患整改到位，6月底前度汛工程全部完工。要抓住关键，盯紧看牢重点领域，围绕重点河道和水库、山区和尾矿库、重点行业和企业、城市防汛、学校、医院、居民区、农村危房危窑等重点领域、薄弱环节，进一步细化强化措施。要以防为主，统筹兼顾抗旱保收，加强水源调度，提升抗旱能力，做好蓄水保水，做到防汛抗旱两手抓。要压实责任，凝聚共识形成合力，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，建立完善多方参与的联防联控工作机制，健全军地快速反应机制，共同守住防范重大灾害风险的底线，为“十四五”开好局、起好步提供安全稳定的社会环境。（记者 白云飞 李迎博）
[ 责任编辑：席倩倩]
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