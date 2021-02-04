信号检修工：为地铁“中枢神经”保驾护航

深夜，地铁停运，人们进入甜美梦乡，地铁信号检修工的工作才刚刚开始。他们背上重达15公斤的工具包，沿铁轨一路前行检修信号设备，在漫漫长夜中，克服孤独感和疲惫感，为地铁安全运行默默坚守。

深夜，地铁停运，人们进入甜美梦乡，地铁信号检修工的工作才刚刚开始。他们背上重达15公斤的工具包，沿铁轨一路前行检修信号设备，在漫漫长夜中，克服孤独感和疲惫感，为地铁安全运行默默坚守。

凌晨时分，工作才刚刚开始

昨日23时许，洛阳市轨道交通集团红山车辆段值班室，运营分公司维修工程部通号车间信号高级检修工李孟戴上头灯，身穿荧光衣，拎起工作包，一头扎进漆黑的夜色中。

虽说已到5月，深夜还是有些寒意。李孟和同事的头灯发出微弱的光，在黑夜中一闪一闪。待批准进入轨行区后，李孟与同事拎起了工具包，进入轨行区对设备进行检修维护。

深夜的地铁轨行区，不复白日的繁忙，周围一片寂静，只能听见李孟和同事的脚步声。“今天进行例行检查，主要检查信号机、计轴、道岔等情况。”李孟说。

他打开信号机机盖，先观察各零件是否存在异常、转换位置是否存在异响，测量各项电气特性，然后紧固了各部件螺丝，仔细擦拭了杆件上的油污。每台设备螺丝是否拧紧、配线是否松脱、各项设备的检测指数是否达标……这些都是夜间检修的重中之重。李孟和同事熟练配合着，为每一台设备认真进行“体检”。

“地铁信号检修是个重体力活儿，每一项检修都需要专业工具，工具又多又重，背着工具包沿铁轨一路行走，一晚上下来胳膊和腿都是酸的。”李孟拍了拍身上的工具包，说道，“不过，这么多年下来，我早就习惯了。”

凌晨4时，李孟和同事完成了所有的检修工作。微信运动显示，当天他共计步行3万余步。