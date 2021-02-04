洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

信号检修工：为地铁“中枢神经”保驾护航
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.12 08:31

　　深夜，地铁停运，人们进入甜美梦乡，地铁信号检修工的工作才刚刚开始。他们背上重达15公斤的工具包，沿铁轨一路前行检修信号设备，在漫漫长夜中，克服孤独感和疲惫感，为地铁安全运行默默坚守。

　　凌晨时分，工作才刚刚开始

　　昨日23时许，洛阳市轨道交通集团红山车辆段值班室，运营分公司维修工程部通号车间信号高级检修工李孟戴上头灯，身穿荧光衣，拎起工作包，一头扎进漆黑的夜色中。

　　虽说已到5月，深夜还是有些寒意。李孟和同事的头灯发出微弱的光，在黑夜中一闪一闪。待批准进入轨行区后，李孟与同事拎起了工具包，进入轨行区对设备进行检修维护。

　　深夜的地铁轨行区，不复白日的繁忙，周围一片寂静，只能听见李孟和同事的脚步声。“今天进行例行检查，主要检查信号机、计轴、道岔等情况。”李孟说。

　　他打开信号机机盖，先观察各零件是否存在异常、转换位置是否存在异响，测量各项电气特性，然后紧固了各部件螺丝，仔细擦拭了杆件上的油污。每台设备螺丝是否拧紧、配线是否松脱、各项设备的检测指数是否达标……这些都是夜间检修的重中之重。李孟和同事熟练配合着，为每一台设备认真进行“体检”。

　　“地铁信号检修是个重体力活儿，每一项检修都需要专业工具，工具又多又重，背着工具包沿铁轨一路行走，一晚上下来胳膊和腿都是酸的。”李孟拍了拍身上的工具包，说道，“不过，这么多年下来，我早就习惯了。”

　　凌晨4时，李孟和同事完成了所有的检修工作。微信运动显示，当天他共计步行3万余步。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 接待游客3048.43万人次！第39届中国洛...
  • 45元购买洛阳都市圈旅游年票 办理、...
  • 涧河入洛河口处换新颜
  • 宜阳县陶瓷文化小镇：老旧厂房“变身...
  • 芹菜炒草莓、菠萝炒肉……河科大食堂...
  • 救治洛阳千年皂荚树 保护古树也留住...
  • 逛逛洛阳这些“小众”博物馆 意想不到...
  • 女子在地铁上涂护手霜 价值2万元钻戒...
  • 记者跑腿：契税优惠要取消？洛阳权威...
  • 交通标线、标志、护栏咋提升？请您来...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    涧河入洛河口处换新颜
    “洛阳造”绿色建筑保...
    宜阳县陶瓷文化小镇：...
    “我要上全运”群众比...
    精彩热帖

    花海之舞

    初夏的洛邑古城

    初夏

    麻城的杜鹃
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605