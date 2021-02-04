伊滨区坚持兴产业、强磁场、聚要素 为经济高质量发展积势蓄能

昨日上午，在位于伊滨区的震海智能制造项目的智能化车间，来自欧洲的最先进的钣金、剪冲、折弯、喷粉等自动化设备已安装完毕。

昨日上午，在位于伊滨区的震海智能制造项目的智能化车间，来自欧洲的最先进的钣金、剪冲、折弯、喷粉等自动化设备已安装完毕。 在位于伊滨区的震海智能制造项目的智能化车间，自动化设备已安装完毕 昨日上午，在位于伊滨区的震海智能制造项目的智能化车间，来自欧洲的最先进的钣金、剪冲、折弯、喷粉等自动化设备已安装完毕。 不仅生产钢制办公家具，还自主研发钢制办公家具的智能化生产装备，在中国钢制家具产业基地，震海智能制造项目正在通过转型升级，使我市钢制办公家具的产业链条进一步延伸。 今年以来，伊滨区坚持兴产业、强磁场、聚要素，狠抓重点项目和场域载体建设，不断优化营商环境，为经济高质量发展积势蓄能。一季度，全区固定资产投资、社会消费品零售总额、一般公共预算收入三项指标增速和重点项目建设综合考核均居全市第一，在2021年一季度全市重大项目观摩督导活动中，伊滨区在中心城区中荣获项目观摩评比第一。 “双高引领”，夯实伊滨区产业发展根基。今年以来，伊滨区进一步明确了围绕三大定位、打造“六个伊滨”、实施“五大行动”的“365”发展战略，加快构建三大主导产业、四大新兴产业、五大特色产业的“345”现代产业体系，为经济高质量发展提供强力支撑。 挺起高端制造业发展“脊梁”。一季度，伊滨区投资230亿元、新上高端制造业项目16个，已竣工投产8个，轴研科技、凯盛“新洛玻”、兰迪二期、佛光发电等项目正在加速推进。国家农机装备创新中心等“双倍增”引擎持续发力，制造业进一步提质增效。 扬起高端服务业发展“龙头”。伊滨区依托中心城区商务楼群发展楼宇经济、总部经济，已进驻金融、科技服务、劳务等服务业企业978家。华耀城伊水金街营业，玉泉商业广场、中梁百悦国际广场等商业综合体加速推进，为高端服务业发展提供强力支撑。 在一手抓项目建设“牛鼻子”的同时，伊滨区还一手抓场域载体“强磁场”。 在中兴智慧城项目一期现场，大数据中心、AI智能软件研发中心等已主体封顶。未来，中兴智慧城将利用自身的产业资源、市场资源、领先的技术能力、产业开发经验，吸引新一代电子信息产业落地洛阳，引领洛阳智慧产业新发展。 不仅是中兴，随着中科、中欧、中德、中航、通航等专业园区的加快建设，伊滨区还将建立国家光伏产品质量检验中心、国家外贸转型升级基地等服务平台，打造一批特色鲜明、吸附力强的场域载体。 伊滨区相关负责人表示，将切实把重点项目建设盯得更紧，把场域载体建设抓得更牢，把营商环境打造得更优，加快推动高质量发展，为加快建设社会主义现代化强市、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献伊滨力量。（记者 李迎博 文/图）