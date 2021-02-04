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【河洛党史故事】皮司令员赠刀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.12 08:27

　　1944年9月，皮定均、徐子荣率部来到偃师，主要任务是扩大抗日宣传，打开当地抗日局面。

　　皮定均在对当地的实力派人物进行摸底后，决定首先争取裴子明，让他打消顾虑，共同抗日。

　　裴子明性情直爽，好交友，讲义气，但脾气暴躁，人送外号“裴大炮”。偃师沦陷后，日寇为了得到裴子明手下的枪支弹药，曾多次派人劝降，但他不为金钱所动。

　　皮定均派人拜访裴子明，可一连多次，他都躲在山上不肯见面。皮定均、徐子荣认为，争取裴子明有一定困难，但他富有民族气节，这就是争取他的最大可能。

　　皮定均、徐子荣决定亲自登门拜访，裴子明的大哥接待了他们。一番恳谈，裴子明的大哥决定亲自上山，说服弟弟与二人见面。裴子明听到哥哥来意，思虑再三决定下山谈谈。

　　裴子明到家一看，气氛和他想象的完全不一样，逐渐放下了戒备。皮定均、徐子荣和他促膝谈心，阐述我党我军团结各阶层共同抗日的主张，裴子明听了非常高兴。

　　皮定均见时机成熟，就把来时带的一把战刀送给他，说：“我们知道老兄不甘心当亡国奴，欢迎你出来和我们一起抗日。这把刀是我专门用来杀鬼子、除汉奸的，现在送给你，愿你英勇杀敌、为国立功！”

　　裴子明双手接过战刀，抽出一看，明晃晃的，吹发可断。他拍着胸脯说：“中！打日本，我裴子明跟着你们干！二位既然看得起我，我裴子明死也不当孬种！”（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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