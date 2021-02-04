围绕稳定经济运行精准发力 ——二论确保“十四五”新征程迈好第一步、见到新气象

“稳”是“进”的基石，行“稳”方能致“远”。

“稳”是“进”的基石，行“稳”方能致“远”。

着眼于迈好第一步、见到新气象，一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会对下一步重点工作作出部署，提出要在五个方面精准发力，其中“围绕稳定经济运行精准发力”居第一位，重要性不言而喻。正如市委书记李亚强调的那样，要始终把稳增长摆在全局工作突出位置，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。

稳中求进，是我们党治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。就在最近，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，再次强调要坚持稳中求进工作总基调，推动经济稳中向好。开局“十四五”、开启新征程，置于这样特殊的历史节点上，对于洛阳而言，“稳”不仅是迈好第一步的“基本盘”，也是抵达发展新境界的“大前提”。

事实上，年初召开的市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、落实新发展定位、厚植新发展优势，提出了今年全市生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资等增长8%以上，社会消费品零售总额增长10%以上等经济社会发展的主要预期目标。确定这样的目标，就是考虑到与“十四五”发展目标相衔接、与城市定位相匹配，实现“量”的合理增长和“质”的稳步提升，开好局、起好步。毫无疑问，要实现这样的目标，要确保主要经济指标增速持续高于全国全省平均水平、稳居全省第一方阵，该“稳”的必须稳住。

今年一季度，我们以“97193”合理有效投资行动计划拓展投资空间，以“古都夜八点”“古都新生活”丰富消费供给，以“联企入企惠企助企”释放企业动力活力，稳中求进、以进促稳，推动规模以上工业增加值、固定资产投资等指标增速高于全省平均水平，全市经济恢复取得明显成效，经济运行开局良好，转型发展高质量发展取得新成效。可以说，这背后，“稳”是平波镇浪的“坚强堤坝”，是强筋健骨的“四梁八柱”，是纵身一跃的“坚实跳板”。

也要看到，当前我市经济运行中存在的问题依然不少，经济恢复性增长尚不均衡、不稳固。看企业，从生产成本上升，到存在用工缺口，再到现金流紧张，企业稳定运行仍面临较大压力；看投资，工业投资增速较慢、民间投资活力不足仍是影响投资增长的突出问题；看消费，一季度社会消费品零售总额增长不够有力，整体复苏任重道远……面对不稳定不确定的外部环境，把“稳”字抓准、抓细、抓实，才能固本培元、稳定预期，才能在推动转型发展高质量发展上更好地“进”，也才能在危机中育先机、于变局中开新局，为“见到新气象”创造更大的“确定性”。

围绕稳定经济运行精准发力，就要密切关注重点指标变化，有的放矢进行精准调控；就要持续深入开展“联企入企惠企助企”活动，在助推规模以下企业发展、服务成长性好的企业上市等方面取得更大成效；要深入实施“97193”合理有效投资行动计划，着力形成更多投资增量；要紧盯大宗消费、农村消费、文旅消费、新型消费、暑期消费等领域谋划实施促消费活动，持续打造消费品牌，促进消费回补和潜能释放。

纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。

一环紧着一环拧，一锤接着一锤敲，保持稳中加固、稳中向好的发展态势，“第一步”就会坚实有力，“新气象”就会厚积薄发！（洛平）